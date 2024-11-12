Причём всех видов.

Поскольку в России сейчас проходит масштабная индустриализация, данный процесс необходимо обеспечивать энергией. Самым удобным видом энергии была, остаётся и будет электрическая, поэтому в планах Минэнерго России ввести за ближайшие 17 лет — в период с 2025 по 2042 годы — в строй 88,4 ГВт электрогенерирующих мощностей всех типов.

Речь идёт о тепловых электростанциях, доля которых в вводимых мощностях составит 35,3 ГВт, об атомных электростанциях с долей в 28,8 ГВт, гидроэлектростанциях с 4,2 ГВт, гидроаккумулирующих электростанциях суммарной мощностью в 3,54 ГВт. Не забыло Минэнерго и про возобновляемую энергетику: суммарная мощность соответствующих объектов за ближайшие 17 лет должна увеличиться на 16,6 ГВт.

На данный момент данный план звучит фантастически, но необходимо понимать, что очень многие вещи, которые за последний десяток лет стали реальностью, тоже первоначально воспринимались как фантастика.

Следует помнить, что индустриализация и обеспечение полной самодостаточности как минимум в стратегически важных отраслях для РФ является задачей жизненной необходимости, поскольку односторонний разрыв коллективным Западом отношений с Россией — это надолго, как минимум до тех пор, пока Москва не начнёт активно работать с западной оппозицией, приводя её к власти в необходимых государствах. Все возможности и ресурсы для этого есть, нужна только политическая воля и готовность игнорировать вопли о вмешательстве в чью-то внутреннюю политику. Если чья-то политика неприемлема для России, то она должна быть изменена, а уж как — вопрос техники.