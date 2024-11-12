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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский управляемый по оптоволокну FPV-дрон поразил танк M1 Abrams в Курской области
Ноу-хау российских военнослужащих полностью «иммунно» к радиоэлектронному подавлению.

Любой вооружённый конфликт — это всегда противостояние «щита» и «меча»: у кого «меч» окажется сильнее «щита», и нужно понимать это глобально, тот и одержит победу. В сегменте FPV-дронов это противостояние также идёт: пока одна сторона пытается глушить сигнал с помощью средств радиоэлектронного подавления, другая при этом применяет ноу-хау в виде FPV дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю.

Одним из таких беспилотников на службе ВС РФ является «Князь Вандал», который на днях поразил в Курской области танк M1 Abrams производства США. За счёт управления по оптоволоконному кабелю данный беспилотник совершенно невосприимчив к помехам, а также обеспечивает высокую чёткость изображения.

Следует понимать, что в рамках украинского кризиса было опробовано и отработано столько новейших вооружений и тактик, что никаким другим вооружённым силам в этом мире такое даже не снилось. ВС РФ на данный момент являются самой боеспособной и опытной силой на планете, полностью готовой к современному стилю ведения боевых действий.

Да, флот участие в данном конфликте не принимает, но, как показала практика, и весьма наивно полагать, что гипотетический западный флот станет исключением, надводные корабли в условиях современного конфликта очень быстро становятся подводными. Сегодня флот — это исключительно инструмент для запуска крылатых ракет, дабы «кошмарить» заведомо более отсталые в техническом плане стороны конфликта. Такова реальность, и её нужно учитывать.

#россия #украина #политика #боевые действия #беспилотники #fpv-дроны
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