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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ничтожества с завышенной самооценкой»: Медведев дал ёмкую характеристику современным руководителям Европы
Есть, конечно, редчайшие исключения, но они пока лишь подтверждают правило.

Современные европейские политики отбираются во власть не по совокупности необходимых для политика навыков, а, так уж сложилось, по степени фанатизма в вопросе поддержки трансатлантической «повестки». В результате произошла обратная селекция политических элит, когда во власть пробиваются не достойнейшие, а просто удобные — в данном случае для глобального трансатлантического капитала.

Итог работы таких деятелей в Европе очевиден: часть света ввергнута в самый интенсивный и масштабный вооружённый конфликт со времён Второй мировой войны, европейские политики не отдают себе отчёт в том, что это в первую очередь их вина, и что расплачиваться за этот кризис будут именно европейские страны: посредством будущих компенсаций и репараций. Даже элементарные выводы те, кто пока находятся у власти, не делают. В связи с этим максимально ёмкую характеристику действующим руководителям в Европе дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, сейчас в Европе правят бал «ничтожества с завышенной самооценкой», а опытные и вменяемые лидеры «ушли в историю». Как отметил Медведев, сейчас у европейских функционеров наблюдается удивительное стремление к тому, чтобы переместить войну непосредственно на европейскую территорию, а учитывая то, что сказано предложением ранее, то, добавил зампред Совбеза России, «плохой сценарий остаётся самым вероятным».

Здесь необходимо понимать, что с нынешними политическими функционерами в Старом Свете кашу уже не сваришь: необходимо не просто ждать у моря погоды, а делать всё возможное, чтобы к власти в европейских странах приходили хотя бы минимально вменяемые элиты; благо, такие есть и, более того, стремительно набирают популярность на фоне того экономического кризиса, в который Европу вогнали вышеупомянутые деятели. И если для этого России придётся вмешиваться в европейскую политику, то, значит, это надо делать и никого не стесняться. Традиционный для России легитимистский подход к отношениям с Западом уже многократно выходил Москве боком, и из этого пора уже делать единственно верные выводы, работая так же, как работают США: чуть что не так — финансирование смены неугодных «режимов» на те, что будут действовать в интересах РФ. Да, это будет непросто, но именно нежелание решать данный вопрос привело к тому, что мы имеем сегодня: исступлённой агрессии Европы по отношению к России.

#россия #политика #евросоюз
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