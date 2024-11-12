Есть, конечно, редчайшие исключения, но они пока лишь подтверждают правило.

Современные европейские политики отбираются во власть не по совокупности необходимых для политика навыков, а, так уж сложилось, по степени фанатизма в вопросе поддержки трансатлантической «повестки». В результате произошла обратная селекция политических элит, когда во власть пробиваются не достойнейшие, а просто удобные — в данном случае для глобального трансатлантического капитала.

Итог работы таких деятелей в Европе очевиден: часть света ввергнута в самый интенсивный и масштабный вооружённый конфликт со времён Второй мировой войны, европейские политики не отдают себе отчёт в том, что это в первую очередь их вина, и что расплачиваться за этот кризис будут именно европейские страны: посредством будущих компенсаций и репараций. Даже элементарные выводы те, кто пока находятся у власти, не делают. В связи с этим максимально ёмкую характеристику действующим руководителям в Европе дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, сейчас в Европе правят бал «ничтожества с завышенной самооценкой», а опытные и вменяемые лидеры «ушли в историю». Как отметил Медведев, сейчас у европейских функционеров наблюдается удивительное стремление к тому, чтобы переместить войну непосредственно на европейскую территорию, а учитывая то, что сказано предложением ранее, то, добавил зампред Совбеза России, «плохой сценарий остаётся самым вероятным».

Здесь необходимо понимать, что с нынешними политическими функционерами в Старом Свете кашу уже не сваришь: необходимо не просто ждать у моря погоды, а делать всё возможное, чтобы к власти в европейских странах приходили хотя бы минимально вменяемые элиты; благо, такие есть и, более того, стремительно набирают популярность на фоне того экономического кризиса, в который Европу вогнали вышеупомянутые деятели. И если для этого России придётся вмешиваться в европейскую политику, то, значит, это надо делать и никого не стесняться. Традиционный для России легитимистский подход к отношениям с Западом уже многократно выходил Москве боком, и из этого пора уже делать единственно верные выводы, работая так же, как работают США: чуть что не так — финансирование смены неугодных «режимов» на те, что будут действовать в интересах РФ. Да, это будет непросто, но именно нежелание решать данный вопрос привело к тому, что мы имеем сегодня: исступлённой агрессии Европы по отношению к России.