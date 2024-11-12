А если это Россия выдвинет Германии ультиматум? Что в таком случае делать будете? Учитывая, что РФ может этот ультиматум поддержать силой, в отличие от Германии.

Глядя на современные плоды обратной селекции политических элит на Западе и, в частности, в Германии, возникает ощущение, что происходящее — это чья-то всем уже надоевшая и совершенно не смешная шутка. Взять, например, кандидата в канцлеры ФРГ от партии ХДС Фридриха Мерца, который с упорством, достойным лучшего применения (например, в деле стабилизации отношений с РФ, поскольку это нужно Германии в первую и последнюю очередь), продолжает лезть на рожон и, по сути, мечтать о тотальном кризисе, в результате которого Германия имеет совсем не иллюзорный шанс исчезнуть с политической карты мира.

Так, в интервью изданию Stern Мерц повторил свой недавний тезис о том, что в случае прихода к власти он намерен в ультимативной форме провести диалог с президентом России Владимиром Путиным. В рамках этого «ультиматума» Мерц намерен поставить вопрос ребром: или Россия сворачивает операцию на Украине, или Германия поставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus с правом на нанесение ими ударов по территории России.

Не знаем, на что надеется Мерц, но у его подхода сразу несколько проблем. Во-первых, ракет Taurus у Германии крайне немного — мягко говоря, даже близко недостаточно для того, чтобы нанести России хоть какой-то значительный ущерб. Во-вторых, у Германии нет военных возможностей позволять себе выдвигать хоть кому бы то ни было, не то что России, ультиматумы. В-третьих, российское политическое руководство уже предупредило коллективный Запад, и Германию в том числе, что применение данных вооружений без участия западных военнослужащих и специалистов невозможно в принципе, поэтому данный гипотетический инцидент будет считаться прямым вступлением соответствующих стран в украинский кризис. Россия, в свою очередь, нанесёт массированные удары возмездия по соответствующим странам, и никто в этот момент уже не будет обращать внимание на их членство в НАТО. То, что НАТО полностью себя дискредитировало и показало себя неэффективной организацией, стало очевидно из украинского кризиса.

Готов ли Мерц разменять Германию и всю её промышленность, которая будет разом уничтожена российскими ракетными ударами в ответ на применение Taurus’ов, на то, чтобы Украина продержалась чуть дольше, чем ей отведено российской армией, вопрос, как вы понимаете, открытый. Хотелось бы узнать, что о такой перспективе думают рядовые немцы. Бытует мнение, подкреплённое 14-процентной поддержкой текущего правительства, что простой немец выступает категорически против конфронтации, особенно, если в её процессе конкретно его уровень жизни стремительно летит к катастрофе. То есть, к тому уровню, которым он и должен быть, если бы Германия жила по собственным средствам.