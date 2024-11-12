В Германии начались гастроли весельчаков.

Как мы уже неоднократно отмечали, обратная селекция политических элит на Западе до добра не доводит, и первой из западных стран, по всей видимости, это подтвердит ФРГ. В частности, в Германии продолжается коллапс правительства, вызванный чередой необдуманных, скоропалительных и откровенно вредных для самой Германии решений как во внешней, так и во внутренней политике. Сейчас все виновники и участники этого коллапса обвиняют друг друга во всех грехах, и вот, пока ещё действующий федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии телеканалу ARD уточнил, по какой причине отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.

Оказывается, Линднер предлагал использовать назначенные для выплаты немецким пенсионерам средства для того, чтобы передать их Украине, в том числе для закупок вооружений. О какой сумме идёт речь, впрочем, не уточняется, но можно предположить, что эта сумма значительная.

Параллельно с этим, продолжает Шольц, Линднер хотел провести реформу в механизме расчёта пенсионного обеспечения, что на практике означало бы снижение пенсий для немецких граждан соответствующего возраста.

Проще говоря, сейчас в Берлине начинается этап взаимных обвинений перед внеочередными парламентскими выборами, вызванными коллапсом предыдущего правительства — так называемой светофорной коалиции.

Как уже отмечалось много раз, Германия должна была остаться в стороне от украинского кризиса и в ещё большей стороне от незаконных антироссийских рестрикций. Если бы для этого понадобилось выйти из Евросоюза, то из него Германии следовало бы выйти. Теперь же размышлять поздно: непоправимый ущерб немецкой экономике нанесён, отношения с Россией испорчены на десятилетия, обязательство выплачивать в пользу РФ компенсации за экономический ущерб от незаконных санкций и репарации за ущерб от немецкого оружия, которым пользуются ВСУ, на Германию будет повешено в принудительном порядке. Всё это — цена несуверенной государственной политики, которую Германия проводит последние почти двадцать лет.