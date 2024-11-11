За один «биток» предлагают 84,9 тысяч вполне себе зелёных долларов.

По мере того, как в мире продолжает множиться нестабильность, а доллар США стремительно перестаёт быть устойчивым и, главное, надёжным средством платежа, популярность набирают криптовалюты, в частности, биткойн, который на протяжении недели стремительно рос, подорожав в общей сложности на четверть. Очередной рекорд стоимости «битка» был установлен сегодня: согласно криптобирже Binance, за один биткойн предлагают уже 84 900 долларов США.

В общей сложности за текущий год биткойн подорожал почти вдвое — имеется в виду, естественно, по сравнению с падением его стоимости прошлых лет.

Как всегда оно бывает в таких ситуациях, в «дамках» оказались те, кто закупились биткоинами в период снижения его стоимости, смогли выждать подходящего момента, и на сегодняшний день, по сути, удвоили свои вложения в данную криптовалюту. И это, заметим, ещё не предел.