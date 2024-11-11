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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме допустили возможность запрета S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
Не просто так, а в случае, если там обнаружится информация экстремистского толка. Что, как вы понимаете, зная и разработчиков, и их нравы, более чем реально.

S.T.A.L.K.E.R. 2, судя по всему, 20 ноября всё-таки выйдет, а это значит, что, принимая во внимание того, кто разрабатывают данную игру и при каких обстоятельствах это происходит, различным политизированным и откровенно запрещённым контентом она рискует быть набитой под завязку. Учитывая эту отнюдь не иллюзорную возможность, в Госдуме России поспешили предупредить, что если в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет действительно обнаружен запрещённый контент, то игра на территории РФ будет запрещена.

Об этом заявил депутат ГД и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, вряд ли игру будут запрещать сразу и только потому, что её разработчики финансируют вооружённые силы Украины, но если в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обнаружен контент экстремистского и/или оправдывающего терроризм во всех его проявлениях характера, то будут приняты жёсткие меры.

Здесь следует отметить, что Горелкин немного опоздал: S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России и так уже запрещён, причём запрещён самими разработчиками. Официально игру в РФ приобрести нельзя, ну а те, кто будут обходить ограничения, всё равно к требованиям буквы закона обычно не прислушиваются.

#россия #s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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