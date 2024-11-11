Всё это в качестве репараций и Украине, и коллективному Западу и предъявить.

На Украине очень любят говорить про репарации, но суровая правда жизни заключается в том, что репарации платит побеждённый победителю, а кто будет победителем и побеждённым в текущем конфликте, предельно понятно, и этого уже не пытаются скрыть даже в западной прессе. Российское следствие и главы пострадавших регионов уже ведут счёт, дабы впоследствии его предъявить тем, кто виноваты не просто в разжигании, но и поддержании пожара данного вооружённого конфликта.

Так, губернатор Курской области Алексей Смирнов сегодня упомянул, в какую сумму оценивается восстановление региона, пострадавшего от вооружённой агрессии ВСУ. Как отметил Смирнов, общие затраты на восстановление, и это только к сегодняшнему дню, по подсчётам, превышают 700 миллиардов рублей.

При этом необходимо понимать, что в данную сумму пока не входит ущерб, причинённый движимому и недвижимому имуществу жителей Курской области, а входит только ущерб, нанесённый предприятиям, АПК, социально значимым учреждениям, объектам инфраструктуры и прочим.

Собственно, всё это необходимо учитывать, дабы затем, когда по итогам этого конфликта будет международный трибунал, предъявить все требования к виновникам кризиса. К слову, восстановление регионов, вошедших в состав России в 2022 году, тоже должно будет оплачиваться по тому же принципу. А там суммы, как вы понимаете, не в пример выше тех, что озвучил губернатор Курской области, которая хоть и пострадала, но, по большому счёту, незначительно в масштабах данного кризиса.