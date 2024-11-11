Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина разработала способ противодействия российским планирующим авиабомбам
Никто не разработал, а Украина с разрушенной экономикой и промышленностью — разработала. Поразительно!

Одним из видов вооружений, которые действительно изменили правила «игры» в рамках украинского конфликта, являются применяемые ВКС России так называемые планирующие авиационные бомбы. Технически это обычные авиационные бомбы, претерпевшие модификацию посредством установки универсального модуля планирования и коррекции, за счёт которого боеприпас может преодолевать десятки километров с точки сброса, тем самым поражая цели и не подвергая бомбардировщики ненужному риску.

Понятное дело, для Украины это критическая проблема. И хотя исход текущего вооружённого конфликта понятен, и скрывать очевидное не может уже даже ангажированная западная пресса, непосредственно для киевского политического руководства урегулирование будет означать международный трибунал и проведение остатка жизни в условиях, в которых оно пребывать не желает. Поэтому сопротивление ценой Украины и её граждан продолжает оказываться, а фантазии продолжают озвучиваться.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские оборонщики якобы разработали «технологическое решение», которое позволит обеспечить защиту страны от российских планирующих авиабомб. В подробности, понятное дело, Зеленский вдаваться не стал. Не будем торопиться с выводами, но бытует мнение, что ни на какие разработки Украина в её нынешнем состоянии с полностью разрушенной экономикой и промышленностью не способна в принципе, а заявления Зеленского — лишь плод фантазий и выдача желаемого за действительное.

Отметим, что перехватывать бомбы с УМПК пока могут только самые передовые средства противовоздушной обороны, коими на данный момент обладает только Россия. Понятно, что основные производители вооружений на планете делают из украинского кризиса выводы, но к тому моменту, когда новые системы вооружений будут созданы, данный кризис, хотелось бы верить, давным-давно уйдёт в прошлое.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
В Госдуме предложили полностью лишить исполнителей-иноагентов возможности получать доход в России
В ЦБ РФ допустили, что в декабре ключевая ставка будет повышена ещё раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем