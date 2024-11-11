Никто не разработал, а Украина с разрушенной экономикой и промышленностью — разработала. Поразительно!

Одним из видов вооружений, которые действительно изменили правила «игры» в рамках украинского конфликта, являются применяемые ВКС России так называемые планирующие авиационные бомбы. Технически это обычные авиационные бомбы, претерпевшие модификацию посредством установки универсального модуля планирования и коррекции, за счёт которого боеприпас может преодолевать десятки километров с точки сброса, тем самым поражая цели и не подвергая бомбардировщики ненужному риску.

Понятное дело, для Украины это критическая проблема. И хотя исход текущего вооружённого конфликта понятен, и скрывать очевидное не может уже даже ангажированная западная пресса, непосредственно для киевского политического руководства урегулирование будет означать международный трибунал и проведение остатка жизни в условиях, в которых оно пребывать не желает. Поэтому сопротивление ценой Украины и её граждан продолжает оказываться, а фантазии продолжают озвучиваться.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские оборонщики якобы разработали «технологическое решение», которое позволит обеспечить защиту страны от российских планирующих авиабомб. В подробности, понятное дело, Зеленский вдаваться не стал. Не будем торопиться с выводами, но бытует мнение, что ни на какие разработки Украина в её нынешнем состоянии с полностью разрушенной экономикой и промышленностью не способна в принципе, а заявления Зеленского — лишь плод фантазий и выдача желаемого за действительное.

Отметим, что перехватывать бомбы с УМПК пока могут только самые передовые средства противовоздушной обороны, коими на данный момент обладает только Россия. Понятно, что основные производители вооружений на планете делают из украинского кризиса выводы, но к тому моменту, когда новые системы вооружений будут созданы, данный кризис, хотелось бы верить, давным-давно уйдёт в прошлое.