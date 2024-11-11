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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЦБ РФ допустили, что в декабре ключевая ставка будет повышена ещё раз
Это чтобы люди жили по средствам и не пользовались кредитными деньгами, раздувая тем самым спрос.

Несмотря на активно продвигаемое в определённых кругах мнение о том, что ЦБ РФ своими решениями о ключевой ставке больше вредит российской экономике, чем помогает ей, но на деле ключевая ставка остаётся крайне эффективным инструментом регулирования. На сегодняшний день ключевая ставка, по сути, является заградительной для кредитов и весьма привлекательной для депозитов, тем самым стимулируя людей прекращать жить не по средствам (в кредит) и начинать откладывать.

В теории, это должно уменьшить спрос на дорогие покупки (например, на автомобили и квартиры) в условиях несоответствия их предложения спросу, и вызвать снижение на них цен — дабы приобрести соответствующие товары могли люди, которые живут по средствам. Сейчас ключевая ставка составляет 21 %, что является рекордом, но в декабре она может быть увеличена ещё сильнее. По крайней мере, о том, что на декабрьском заседании ЦБ может быть принято соответствующее решение, сообщил сегодня зампред Банка России Алексей Заботкин.

При этом Заботкин уточнил, что речь идёт именно о возможности принятия соответствующего решения. А вот будет оно принято по факту или нет, будет зависеть от состояния экономики к моменту проведения заседания совета директоров ЦБ.

Как вы прекрасно понимаете, нынешние цены на автомобили столь беспредельны и неразумны не просто так, а потому, что их по таким ценам приобретают — преимущественно в кредит. Что происходит, когда машины по «оверпрайсу» не берут, не так давно продемонстрировала история «Москвича 3», производителю которого пришлось значительно снизить цены по причине тотального отсутствия спроса.

#россия #финансы #экономика
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