До конца года будут переданы ещё партии.

Как вы знаете, сейчас в России происходит значительное увеличение численности вооружённых сил. До полутора миллионов военнослужащих и ещё порядка семисот тысяч гражданского персонала, если быть более точными. Как следствие, все новые полки, эскадрильи, корпусы и военные округа необходимо обеспечить и соответствующей военной техникой. Что, собственно, сейчас активно и делается. Так, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отчиталась о передаче в войска очередной партии современных истребителей Су-57 и Су-35С.

Су-35С относится к так называемому поколению 4++, то есть, от пятого поколения он отличается разве что отсутствием малозаметности. Впрочем, как показала практика, малозаметность слишком сильно переоценена, и современные средства обнаружения полагаются далеко не только на показания радиолокационных станций, но и на системы спутникового слежения.

А вот Су-57 — это уже полноценный истребитель пятого поколения, причём являющийся единственным в своём роде, прошедшим боевое крещения в условиях реального вооружённого конфликта высокой интенсивности при примерно равном техническом уровне противника. Мы сейчас не будем упоминать, за чей счёт и при каких условиях Украине обеспечен этот технический паритет, здесь важен именно сам факт того, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в реальных боевых действиях, а не «кошмарил» заведомо на несколько поколений отстающие вооружённые силы.

До конца года ОАК обещает передать в войска ещё партии Су-57 и Су-35С. Иными словами, производство не просто не останавливается, оно ускоряется, и с этим авиастроителей можно только поздравить.