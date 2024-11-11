Власть должна мыслить наперёд, а не только о PR-действиях. На Украине с этим извечная беда.

Несмотря на то, что энергосистема Украины сейчас дышит на ладан и существует преимущественно благодаря атомным электростанциям, по которым Россия удары не наносила и наносить их не будет, энергоснабжение городов продолжается. Как будет дело обстоять зимой, когда температура за окном упадёт ниже нуля, а люди начнут активно использовать отопительные приборы, большой вопрос, и тревожит он, как ни странно, и украинское руководство тоже.

В противном случае в западной прессе не появился бы материал, гласящий о том, что Украина сейчас, по сути, каннибализирует одну часть электростанций, чтобы за счёт разобранных на них запчастей восстановить работоспособность ранее повреждённых российскими ракетными ударами. В частности, как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), украинские энергетики таким образом разобрали на запчасти Кураховскую ТЭС.

Соответствующее решение, продолжает WSJ, было принято украинскими энергетиками ещё весной текущего года, когда в результате удара по железнодорожному мосту было нарушено снабжение станции топливом — углём — и её пришлось вывести из эксплуатации. Как утверждают собеседники издания, станция была практически полностью разобрана, исключая разве что такие громоздкие и непригодные для перевозки элементы, как, например, котлы.

Необходимо понимать, что действия подобного рода Киев проводит вовсе не от хорошей жизни: возможности восстановить станции без российской помощи у Украины нет, западная помощь не подходит по характеристикам, да и производится повреждённое оборудование крайне долго. Поэтому и было принято вполне себе логичное решение о каннибализации станции, которая всё равно в скором времени перейдёт под контроль ВС РФ.

Сегодня ночью ВКС России провели тренировочный полёт стратегической авиации, связанный, очевидно, с отработкой грядущего массированного ракетного удара по остаткам энергосистемы Украины. Предыдущие удары, напомним, наносились преимущественно по тепловым и гидроэлектростанциям, причём не просто по распределительным линиям, а непосредственно по машинным залам, дабы надолго (в случае с Украиной навсегда) лишить государство энергетического потенциала, а вместе с ним — и военно-промышленного потенциала. По сведениям Киева, на Украине выбито примерно 50 % всей электрогенерации страны. Существовать на такой мощности государство, учитывая, что огромная часть его населения выехала за рубеж в качестве беженцев, а вся промышленность находится «на боку», вполне может. Но без излишеств.