Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина разбирает на запчасти одни электростанции, чтобы восстановить работоспособность других — WSJ
Власть должна мыслить наперёд, а не только о PR-действиях. На Украине с этим извечная беда.

Несмотря на то, что энергосистема Украины сейчас дышит на ладан и существует преимущественно благодаря атомным электростанциям, по которым Россия удары не наносила и наносить их не будет, энергоснабжение городов продолжается. Как будет дело обстоять зимой, когда температура за окном упадёт ниже нуля, а люди начнут активно использовать отопительные приборы, большой вопрос, и тревожит он, как ни странно, и украинское руководство тоже.

В противном случае в западной прессе не появился бы материал, гласящий о том, что Украина сейчас, по сути, каннибализирует одну часть электростанций, чтобы за счёт разобранных на них запчастей восстановить работоспособность ранее повреждённых российскими ракетными ударами. В частности, как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), украинские энергетики таким образом разобрали на запчасти Кураховскую ТЭС.

Соответствующее решение, продолжает WSJ, было принято украинскими энергетиками ещё весной текущего года, когда в результате удара по железнодорожному мосту было нарушено снабжение станции топливом — углём — и её пришлось вывести из эксплуатации. Как утверждают собеседники издания, станция была практически полностью разобрана, исключая разве что такие громоздкие и непригодные для перевозки элементы, как, например, котлы.

Необходимо понимать, что действия подобного рода Киев проводит вовсе не от хорошей жизни: возможности восстановить станции без российской помощи у Украины нет, западная помощь не подходит по характеристикам, да и производится повреждённое оборудование крайне долго. Поэтому и было принято вполне себе логичное решение о каннибализации станции, которая всё равно в скором времени перейдёт под контроль ВС РФ.

Сегодня ночью ВКС России провели тренировочный полёт стратегической авиации, связанный, очевидно, с отработкой грядущего массированного ракетного удара по остаткам энергосистемы Украины. Предыдущие удары, напомним, наносились преимущественно по тепловым и гидроэлектростанциям, причём не просто по распределительным линиям, а непосредственно по машинным залам, дабы надолго (в случае с Украиной навсегда) лишить государство энергетического потенциала, а вместе с ним — и военно-промышленного потенциала. По сведениям Киева, на Украине выбито примерно 50 % всей электрогенерации страны. Существовать на такой мощности государство, учитывая, что огромная часть его населения выехала за рубеж в качестве беженцев, а вся промышленность находится «на боку», вполне может. Но без излишеств.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
В Кремле опровергли сведения СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем