Другой реакции от Кремля никто, собственно, и не ожидал. А это важно.

В ближайшие несколько месяцев мир будет находиться в ожидании некой «развязки» украинского кризиса, разрешение которого зависит от воли двух сверхдержав, для которых этот кризис является прокси-конфликтом, переросшим в боевые действия, масштабов которых Европа не помнила со времён окончания Второй мировой войны. Понятно, что без прямых переговоров лидеров России и США этот кризис разрешиться не может, и нравится это Украине или нет, но решать её судьбу будут без учёта её мнения по данному вопросу, поэтому отдельные СМИ начали «забрасывать удочку» в виде публикации сведений о якобы телефонном разговоре президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Из опубликованной информации следовало, что Трамп готов обсуждать мирное урегулирование украинского кризиса и считает данную миссию одной из важнейших на своём посту, и попросил Путина не «эскалировать» текущий кризис. Несмотря на то, что данная информация, по сути, выгодна России, в Кремле поспешили статью в западной прессе опровергнуть.

Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, публикации такого рода — это наглядный пример низкого качества информации, публикуемой даже в уважаемых изданиях. Сведения о состоявшемся разговоре Путина с Трампом Песков опроверг, заявив, что они «полностью не соответствуют действительности» и являются «просто ложной информацией».

Необходимо понимать, что для разрешения украинского кризиса США должны полностью самоустраниться от участия в нём. Европа Украину даже минимально не «потянет», и в таких условиях, когда Киев не получает ни иностранное финансирование, от которого зависит, по последним данным, более чем наполовину, ни иностранную военную помощь, конфликт относительно быстро будет исчерпан. Да, на российских условиях, да, с выплатой в пользу РФ репараций и компенсаций за санкции, но ведь никто не заставлял Запад этот конфликт провоцировать и подпитывать, играя тем самым в рулетку, правильно?