Не забывайте, что вам санкции снимать придётся, ещё и с выплатой компенсаций.

Чем отчётливее становится заметен не только ход украинского конфликта, но и его неизбежный финал, тем чаще из уст даже откровенных неоконсерваторов на Западе можно услышать логичные по своей сути заявления. Советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана трудно заподозрить в наличии хорошего образования, эрудированности и способности строить логические цепочки, но определённые неоспоримые выводы ему сделать всё-таки удалось.

В частности, Салливан осознал, что проводимая коллективным Западом политика по оказанию на Россию санкционного давления, по сути, провалилась. Разумеется, прямым текстом советник президента США по нацбезопасности этого не сказал, иначе бы тогда пришлось очень сильно задаться вопросом относительно профпригодности современных американских политических деятелей, но он отметил, что рестрикции не повлияли на возможность России вести боевые действия.

«И хотя санкции «кусаются», они, очевидно, не остановили Россию и не лишили её возможности проводить военную операцию», — заявил Салливан, добавив при этом, что уходящая администрация всё-таки выделит Украине всю ранее согласованную ей военную «помощь» на сумму в 6 млрд долларов.

Всё вышесказанное является следствием серьёзнейшей деградации системы сбора разведывательной информации на Западе. Рассчитывать на то, что российский оборонно-промышленный комплекс, традиционно являющийся самым импортозамещённым сектором промышленности, пострадает от незаконных рестрикций, было даже не наивно — это именно что полный просчёт.

Напоминаем, что безоговорочное снятие с России всех рестрикций («санкций») — это условие, выдвинутое Москвой для урегулирования текущего кризиса. Не потому, что санкции вредят российской экономике, а исключительно из принципа. И чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее будет восстановление отношений между Россией и той же Европой. А нужно это в первую и последнюю очередь самой Европе.