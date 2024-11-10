Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Биткойн резко подорожал, обновив исторический максимум стоимости
Пузырь продолжает надуваться несмотря ни на что.

Несмотря на то, что многие эксперты называли и продолжают называть биткойн пузырём, но лопаться он всё никак не стремится. Связано это с тем, что данная децентрализованная криптовалюта сейчас активно используется при взаиморасчётах как замена доллару, который США начали использовать как оружие вместо того, чтобы действовать разумнее и дальновиднее.

Стоимость биткоина продолжает расти, причём очень стремительно, и по состоянию на момент публикации данной заметки на бирже Binance сначала достиг показателя в 80 000 долларов за один «биток», а затем снова слегка откатился — до 79 600 долларов за криптовалютную «монетку».

Таким образом, мы имеем дело с очередным историческим максимумом стоимости биткойна, и, очевидно, что это не последний рекорд. Геополитическая обстановка неизменно влияет и на криптовалюты, поэтому пока в мире ситуация не устаканится, и финансовая система не придёт к общему приемлемому для всех знаменателю, альтернативные формы денег будут продолжать набирать популярность. А уж хорошо это или плохо — вопрос больше философский, чем практический.

#финансы #биткоин #bitcoin #биткойн
+
Написать комментарий (0)
Доля золота в золотовалютных резервах РФ достигла рекорда последних 25 лет
Октябрь показал минимальный рост выручки TSMC с февраля этого года
Глава Intel прикупил акций компании перед выборами президента США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
7
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем