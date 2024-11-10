Пузырь продолжает надуваться несмотря ни на что.

Несмотря на то, что многие эксперты называли и продолжают называть биткойн пузырём, но лопаться он всё никак не стремится. Связано это с тем, что данная децентрализованная криптовалюта сейчас активно используется при взаиморасчётах как замена доллару, который США начали использовать как оружие вместо того, чтобы действовать разумнее и дальновиднее.

Стоимость биткоина продолжает расти, причём очень стремительно, и по состоянию на момент публикации данной заметки на бирже Binance сначала достиг показателя в 80 000 долларов за один «биток», а затем снова слегка откатился — до 79 600 долларов за криптовалютную «монетку».

Таким образом, мы имеем дело с очередным историческим максимумом стоимости биткойна, и, очевидно, что это не последний рекорд. Геополитическая обстановка неизменно влияет и на криптовалюты, поэтому пока в мире ситуация не устаканится, и финансовая система не придёт к общему приемлемому для всех знаменателю, альтернативные формы денег будут продолжать набирать популярность. А уж хорошо это или плохо — вопрос больше философский, чем практический.