Обмены беспилотными ударами продолжаются, разница в количестве и результативности.

Как мы уже отметили в предыдущей редакционной заметке, по ночам между Россией и Украиной происходят обмены беспилотными ударами. Безусловно, со стороны РФ эти удары не просто более масштабные, но и более результативные по причине тотального истощения ПВО ВСУ, да ещё и постоянно увеличиваются в масштабах. О том, что сегодня со стороны ВС РФ был произведён рекордный обстрел дронами «Герань-2», которые на Украине продолжают из информационно-нарративных побуждений называть «Шахедами», сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Согласно информации от украинских военных, за ночь ВС РФ запустили по Украине 145 беспилотников, причём перехватить ПВО ВСУ смогла лишь 62 из них. А вот дальше начинаются странности: согласно отчёту Генштаба ВСУ, 67 беспилотников были «локально потеряны», а 10 сменили курс и покинули воздушное пространство Украины.

Следует понимать, что ВС РФ каждый день устраивают массированные беспилотные налёты с целью истощения систем ПВО ВСУ. Очевидно, что это делается не просто так, а, скорее всего, перед крупным ракетным обстрелом, целью которого, вероятно, будут остатки энергосистемы Украины.

А вот каковы будут дальнейшие действия российского военного командования, это уже исключительно поле для размышлений. Ясно одно: чтобы полностью нейтрализовать пусть и кустарный, но всё же военно-промышленный потенциал Украины, вопрос с энергосистемой придётся решать радикально.