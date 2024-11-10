Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ сообщили о рекордном количестве запущенных ночью Россией по Украине беспилотников «Герань-2»
Обмены беспилотными ударами продолжаются, разница в количестве и результативности.

Как мы уже отметили в предыдущей редакционной заметке, по ночам между Россией и Украиной происходят обмены беспилотными ударами. Безусловно, со стороны РФ эти удары не просто более масштабные, но и более результативные по причине тотального истощения ПВО ВСУ, да ещё и постоянно увеличиваются в масштабах. О том, что сегодня со стороны ВС РФ был произведён рекордный обстрел дронами «Герань-2», которые на Украине продолжают из информационно-нарративных побуждений называть «Шахедами», сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Согласно информации от украинских военных, за ночь ВС РФ запустили по Украине 145 беспилотников, причём перехватить ПВО ВСУ смогла лишь 62 из них. А вот дальше начинаются странности: согласно отчёту Генштаба ВСУ, 67 беспилотников были «локально потеряны», а 10 сменили курс и покинули воздушное пространство Украины.

Следует понимать, что ВС РФ каждый день устраивают массированные беспилотные налёты с целью истощения систем ПВО ВСУ. Очевидно, что это делается не просто так, а, скорее всего, перед крупным ракетным обстрелом, целью которого, вероятно, будут остатки энергосистемы Украины.

А вот каковы будут дальнейшие действия российского военного командования, это уже исключительно поле для размышлений. Ясно одно: чтобы полностью нейтрализовать пусть и кустарный, но всё же военно-промышленный потенциал Украины, вопрос с энергосистемой придётся решать радикально.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ отразили массированную атаку БПЛА ВСУ по Москве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
7
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
От ПМ к разочарованию - отечественные пистолеты, которые не оправдали ожиданий
5
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем