Массированные атаки беспилотниками носят ежедневный характер, а электричество на Украине всё есть.

Обмены беспилотными ударами между Россией и Украиной уже давно стали каждодневными. Разница заключается разве что в качестве самих беспилотников, эффективности работы средств противовоздушной обороны и общей эффективности процесса. Отрицать очевидное бессмысленно: Украина при беспрецедентной поддержке коллективного Запада многократно нарастила потенциал в деле выпуска дронов и постоянно запускает их в сторону общепризнанной территории России, то есть, занимается, по сути, террористическими атаками, поскольку общепризнанная территория РФ зоной боевых действий, как их воспринимает сама Украина, не является.

Сегодня ВСУ предприняли попытку массированной атаки по Москве. Цель подобной акции всегда одна, и мы её упомянули абзацем ранее, и благодаря усилиям противовоздушной обороны столицы больших повреждений и трагедий удалось избежать, отделавшись повреждениями частных жилых построек и автомобилей. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в общей сложности ПВО перехватили 32 БПЛА, летевших в направлении столицы. Всего же за ночь, по сведениям Минобороны России, были уничтожены 70 беспилотников, из которых 34 — над Московской областью, 14 над Брянской областью, по 7 над Орловской и Калужской областями, 6 над Курской и 2 над Тульской областями.

В очередной раз необходимо напомнить, что на Украине, несмотря на критические повреждения объектов генерации и распределения, сохраняется энергосистема и даже продолжается обеспечение городов электричеством. Преимущественно оно обеспечивается за счёт атомных электростанций, и если российское военное руководство не решит вопрос уничтожения распределительных подстанций, то отбиваться от беспилотников, которые продолжают за счёт наличия электроэнергии собираться в мини-цехах, расположенных в подвалах социально значимых учреждений, придётся постоянно, и не всегда, как вы понимаете, это будет происходить безболезненно.

В условиях дилеммы, когда стоит выбор между обеспечением безопасности граждан России и сохранением электроснабжения граждан Украины, этот самый выбор должен быть очевидным.