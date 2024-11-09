Вас обяжут предыдущие снимать и компенсации РФ выплачивать десятилетиями, а вы всё новые придумываете.

Проблема обратно-отобранных представителей европейского глобалистского политического класса в том, что они очень хорошо обсуждают собственные фантазии между собой, отказываясь при этом выслушивать другую сторону конфронтации. Российское политическое руководство на высшем уровне уже выдвинуло коллективному Западу условие политико-дипломатического урегулирования текущего кризиса, в котором содержится полное и безоговорочное снятие с РФ всех незаконных (читать — всех вообще, потому что они все незаконные) рестрикций («санкций»).

В ЕС этого, по всей видимости, не слышат и слышать не желают, поэтому прибывший сегодня опять в Киев глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит против России очередной, уже 15-й по счёту пакет ограничений. По мнению Борреля, российская промышленность невозможна без западных комплектующих, поэтому нужно не просто ужесточать рестрикции, но и пресекать любые возможности их обхода. Иными словами, 15-й пакет незаконных рестрикций Евросоюза будет в значительной степени направлен на тех, кто помогают России обходить эти ограничения.

Не берёмся судить, в каком мире живёт господин Боррель, но проблема в том, что Европа с устрашающей скоростью теряет актуальность в геополитике, и именно Европа в результате введения против России всех ограничений сейчас терпит экономический кризис и деиндустриализацию.

Не о том Евросоюзу сейчас нужно думать. Мало того, что все прежние санкции с РФ придётся снять, иначе никакого урегулирования не будет, так ещё, по хорошему, России с Запада нужно будет в обязательном порядке требовать компенсаций за экономический ущерб, нанесённый этими ограничениями. Никто не заставлял ЕС вступать в экономический конфликт с Россией, следовательно, за своё политическое баловство Европа должна максимально ответить, в том числе за счёт резкого снижения жизненного уровня Старого Света. Выйти сухими из воды позволять нельзя.