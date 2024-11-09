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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» опять призвал к нанесению ударов ВСУ по территории России
А если в Брюссель полетит в качестве ответной меры? «Евродипломат» не подумал об этом?

Действующие политические фунционеры Евросоюза — это ярчайшие примеры обратной селекции элит. Если раньше во власть прорывались способные и просто личности, то сейчас — просто те, кто безропотно следуют неоконсервативной, неолиберальной трансатлантической повестке. Среди таких функционеров глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, который вместо того, чтобы заниматься дипломатией, постоянно катается в Киев и делает заявления, которые могут довести Европу до страшной жизненной реальности.

Сегодня Боррель опять приехал на поезде в украинскую столицу, где встретился с местными властями. Ожидать от главы «Евродипломатии» каких бы то ни было новых заявлений было бы как минимум странно, да и он, собственно, ожидания полностью оправдал, ничего нового не сказав. Зато было много повторений старого.

В частности, Боррель заявил, что всегда выступал за то, чтобы Европа «больше и быстрее» оказывала поддержку Украине, включая большее количество военной помощи, больше усилий по обучению украинской армии и больше финансовых средств. Отдельно функционер в очередной раз упомянул необходимость дать Украине разрешение на нанесение ударов по территории России с использованием западного оружия.

По всей видимости, «евродипломат» не слушает и не читает заявления высшего российского политического руководства, которое прямым текстом предупредило коллективный Запад о том, что применение западного оружия по территории России, которая не является зоной боевых действий — это прямое участие соответствующих стран в боевых действиях. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде, например, ответных массированных ударов по всем военным объектам и военным заводам в Евросоюзе. И надеяться, что США прибегут спасать Европу от катастрофы, которую Европа сама на себя навлекает, не стоит: это весьма наивный и инфантильный план действий.

Украинский кризис может быть завершён через политическое урегулирование только безоговорочным и немедленным выполнением всех до единого российских условий. Это полное разоружение ВСУ (демилитаризация), смена власти в Киеве и отмена одиозных законов (денацификация), а также полная вечная и неотчуждаемая ни при каких условиях нейтрализация. Вдогонку к этому от Киева и от мира потребуется признать изменение территорий Украины и России, от Запада потребуется снять с РФ все незаконные рестрикции («санкции»), и будет справедливо ещё потребовать выплаты компенсаций за их введение и репараций за ущерб от западного оружия. И чем дольше принятие этого единственно возможного решения затягивается, тем жёстче будут становиться условия урегулирования.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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