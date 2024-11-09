Но украинское политическое руководство продолжало настаивать, что время на стороне Украины.

Казалось бы, миротворцы не должны ни перед кем оправдываться: их дело благородное, важное и гуманное. Но поскольку в Европе сегодня правят бал продукты обратной селекции элит, которые не умеют примерно ничего и не разбираются примерно ни в чём, то тем, кто всё-таки сохранили здравый смысл и трезвый рассудок, приходится быть белыми воронами и пытаться оправдываться.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который летом совершил визит в Россию, Китай и на Украину, объяснил, зачем приезжал в Киев. По словам Орбана, он не пытался ни на кого давить, а хотел лишь объяснить Зеленскому, что время в текущем конфликте не на стороне Украины.

«Друг мой, время не на вашей стороне, я готов помочь, посодействовать в деле прекращения огня и достижения приемлемого мира. Но президент [Украины] отметил, что у него иное мнение по данному вопросу, и что он считает, что время на стороне Украины», — поведал Орбан содержание разговора с Зеленским.

«Я ответил: "Спасибо, президент, больше я ничего не могу сделать"», — добавил венгерский премьер, своим тоном явно намекая на то, что и. о. президента Украины Владимир Зеленский не отдаёт отчёт в реальности и пребывает в иллюзиях относительно текущего конфликта.

А пребывать в иллюзиях на месте Зеленского вполне естественно. Мало того, что коллективно-западные функционеры бесконечно и беспрепятственно со стороны ВС РФ мотаются в Киев, где делают прямо противоречащие логике и реальности заявления, так ещё и бесконечно дают Украине деньги и оружие. Этот процесс должен быть пресечён на корню, и тогда иллюзии развеются моментально. Иного выхода для Украины под её нынешним руководством попросту нет: только жёсткий разворот и отстранение Запада от данного кризиса. Ну или продолжение тяжёлого конфликта с закономерным исходом.