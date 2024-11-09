Достойное стремление. Посмотрим, что будет по итогу 2025 года.

Безусловно, расхожее мнение гласит, что болезни легче предотвращать, чем их потом лечить с использованием дорогущих препаратов, но реальность такова, что люди будут болеть всегда, причём в подавляющем большинстве случаев это никак не будет связано с их образом жизни, и лекарственные средства нужны будут всегда. И импортозамещение в одну из первейших очередей нужно проводить именно в фармацевтической сфере. За последние десять лет в этой сфере произошли большие подвижки, но стремиться всё равно есть, к чему. В частности, Минздрав России в лице замглавы ведомства Евгения Камкина заявил, что к концу 2025 года доля российских лекарств на отечественном рынке должна составить не менее 90 %.

Как отметил Камкин, к этой цифре необходимо стремиться. Будет ли эта задача реализована, неизвестно, но все возможности для этого есть: в России сейчас стремительно развивается именно фармацевтическое производство. Да, пока что далеко не всё можно заместить полностью, но процесс идёт.

Необходимо понимать, что фармацевтическая промышленность является столь же стратегически важной, как и станкостроение, горнодобыча, тяжёлое машиностроение, судостроение, самолётостроение, энергетическое машиностроение, сельское хозяйство и многое другое. Поэтому избавляться от импортозависимости в этой сфере необходимо стремительно, не оглядываясь ни на какие патенты и прочие глупости, которые страны коллективного Запада сами же обесценили, начав экономический конфликт с Россией. С теми, кто отказываются играть по правилам, обязательно необходимо играть тоже без правил — по-другому там не понимают.