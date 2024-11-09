Всё это теперь делается дронами «Герань-2».

Как уже отмечалось многократно, самый действенный способ обезопасить воздушное пространство России от ударов беспилотниками — это полностью лишить Украину возможности эти беспилотники производить. Поскольку цеха по их производству, и это не какой-то там секрет, а суровая действительность, располагаются в подвалах медицинских, образовательных и прочих гражданских учреждений, то парализовать их работу можно только методом их обесточивания.

По какой-то причине массированные удары по объектам генерации и распределительным подстанциям ВС РФ уже больше двух месяцев не наносят, в результате чего свет в украинских городах есть, а вместе с ним есть и потенциал по производству беспилотников, но точечные удары по непосредственно обеспечивающим действия ВСУ объектам энергетики наносятся постоянно. В том числе такие удары наносились последние сутки, о чём отрапортовало Минобороны России.

В соответствующих ударах принимали участие как оперативно-тактическая авиация, так и ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов энергетики поражение наносилось инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и скоплениям военной техники и личного состава. Всего за сутки были поражены 147 назначенных к удару районов.

Отметим, что крылатые ракеты Россия накапливает, параллельно постоянно «просаживая» беспилотниками систему ПВО Украины, ныне работающую полностью за счёт поставок с Запада. Очевидно, что готовится что-то серьёзное, но вот когда это произойдёт, естественно, является военной тайной.