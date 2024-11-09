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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии заявил, что в будущем отношения между Хельсинки и Москвой наладятся
Как будто у Финляндии есть выбор, честное слово.

После того как действующие функционеры Финляндии, не поинтересовавшись у простых финнов, затащили страну в НАТО, тем самым автоматически направив на финские города российские силы ядерного сдерживания, чего раньше, напомним, никогда не было, ситуация для Финляндии стала крайне невыгодной. Во-первых, государство теперь до тех пор, пока оно не выйдет из состава НАТО, будет находиться под бесконечной угрозой, и жителям Финляндии следует никогда об этом не забывать, а во-вторых, она утратила нейтральный статус, а вместе с ним — и возможность продолжать вести торговлю со своим главным партнёром в лице России.

Всё это руководство Финляндии сделало собственноручно. Тем не менее, в некой перспективе налаживать отношения с Россией стране всё-таки придётся, и то, что «когда-нибудь» эти отношения восстановятся, наладятся и будут использованы во благо двух государств, заявил сегодня президент Финляндии Александр Стубб. Впрочем, по его мнению, конкретно сегодня об этом говорить крайне преждевременно.

По мнению Стубба, сегодняшняя ситуация в отношениях между Финляндией и РФ лучше той, что была в 1956 году. Не знаем, что движет ходом мыслей финского «лидера», но благополучие Финляндии, которой СССР (Россия) разрешил сохранить государственность несмотря на то, что именно Финляндия напрямую участвовала в варварской по своей сути и последствиям блокаде Ленинграда, строилось именно на условиях нейтралитета, когда страна торговала и с капиталистическим, и с социалистическим лагерем. К сожалению, обратная селекция современных западных элит не подразумевает знаний истории, не говоря уже о точных науках, логике, этикете и дипломатии, поэтому имеем то, что имеем. Коллективный Запад должен пережить тяжёлое и болезненное падение, чтобы подход к формированию элит там изменился на адекватный. Позитивный момент в том, что этот процесс уже вовсю идёт.

Что же до отношений между Финляндией и Россией, то не Россия их портила, и не России делать первые шаги к их восстановлению. Это должно быть исключительно головной болью самой Финляндии, и к правильному решению она должна прийти самостоятельно. Отметим, что эти отношения нужны не России, а именно Финляндии.

#россия #политика #психиатрия #финляндия
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