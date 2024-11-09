Но снова пришёл к неправильному выводу. Странно. Вроде бы человек военный, должен уметь в арифметику и статистику, а такие странности произносит.

Отрицать тот неоспоримый факт, что Украина и коллективный Запад вместе с ней не добились своих задач в рамках противостояния с Россией, столь же нелепо, как и то, что цикл закат-рассвет будет повторяться ежесуточно. Изменить это положение дел не сможет даже прямая масштабная интервенция НАТО на стороне Украины. И если поражение в течение первых шести месяцев специальной военной операции Запад признавать отказывался, потому что на его стороне был такой идеальный инструмент манипуляций, как карта боевых действий, которую вне контекста (например, с подробностями об уровне истинных потерь ВСУ и западной техники) можно было выворачивать в удобную в плане информационного сопровождения сторону, то теперь такой роскоши у западной прессы нет, и приходится, переступая через себя, начинать говорить правду.

Вот потихоньку произносить то, что и так заметно и очевидно, начал президент Чехии Петр Павел. По словам главы чешского государства, на сегодняшний день ситуация складывается «чуть» в пользу России. По мнению Павла, в подобной ситуации сложно склонять стороны к переговорам и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Мы не знаем, что ещё должно произойти, чтобы президент Чехии заявил, что ситуация уже не «чуть» в пользу России, а полностью, безоговорочно и бесповоротно в её пользу, но выводы чешский лидер продолжает делать неправильные. Так, по словам Павла, причина текущего положения дел в том, что Запад «с самого начала делал недостаточно», а Украина теперь стоит перед перспективой потери территорий.

Видимо, Западу нужно было наколдовать из воздуха оружие, посредством чёрной магии создать для него экипажи, а также ввергнуть Европу в тотальный конфликт с применением по ней ядерного оружия, тогда функционеры типа президента Чехии бы были довольны. Напоминаем, что Запад в составе, на минуточку, пятидесяти государств, на практике сделал беспрецедентно много для поддержки Украины: чудовищное количество переданной в пользу ВСУ военной техники, прямое участие в целеуказании, передача разведывательной информации, обеспечение боеприпасами и горюче-смазочными материалами, поставки запчастей, запредельная политическая и экономическая поддержка параллельно с оказанием на РФ незаконного экономического воздействия в лице рестрикций («санкций»). И все это знают, и все увидели, что из этого вышло. И ведь за всё это Западу придётся отвечать, причём сторицей.