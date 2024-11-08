И ещё оборудования на $2 млн. Хотелось бы верить, что не чисто по доброте душевной.

Дизельное топливо — это без преувеличения кровь экономики, поскольку именно на «солярке» работают грузовики, автобусы, торговые суда, резервные генераторы, да по сути, всё. Как вы помните, не так давно на многострадальную Флориду (США) обрушился очередной ураган. Досталось не только Флориде, но и Кубе, которая была обесточена и ныне переживает острый энергетический кризис.

Помогать Кубе, по большому счёту, из развитых государств некому, кроме России, поэтому сегодня в рамках визита на Остров Свободы вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что по поручению президента России Владимира Путина Москва готова оказать Кубе экстренную помощь.

Выражаться эта помощь будет в поставке 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму $60 миллионов, а также ремонтных комплектов на $2 миллиона для повреждённого энергетического оборудования.

Хотя российское руководство наверняка делает это из добрых побуждений, но необходимо понимать, что избытка дизельного топлива в России нет, иначе бы цена на него постоянно не росла. Значит, оказывать помощь нужно не безвозмездно, а в обмен на какие-нибудь предложения политического характера со стороны кубинского руководства. Планета вступает в суровый период геополитических перемен, и односторонних жертв и игры в одни ворота он уже не приемлет. А вот наличие дружественной Кубы, учитывая её географическое положение, это крайне полезный козырь.