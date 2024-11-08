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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Верховной Раде заявили, что уход Зеленского стал бы лучшим подарком для Украины
Безусловно. История и украинское общество ещё дадут справедливую оценку «деятельности» Зеленского и его приближённых.

На сегодняшний день главным препятствием для достижения мира на Украине, как ни парадоксально, является действующее украинское политическое руководство, включая исполняющего обязанности (по причине утраты легитимности вследствие отмены выборов под надуманным предлогом) президента Украины Владимира Зеленского. Именно киевское политическое руководство продолжает настаивать на максималистских требованиях к России, призывать к «миру через силу», постоянно вспоминать про границы 1991 года, и пребывать в тому подобных фантазиях.

И если непосредственно украинскому политическому руководству это всё ничего не стоит, то вот сами украинцы продолжают терять страну, экономику, энергетику, родных и близких, и кроме как колоссальной трагедией это назвать невозможно. Собственно, те, кто понимают причины и следствия, справедливо считают, что лучшим подарком для Украины станет именно уход Зеленского и его приближённых с политической арены. По крайней мере, таким мнением поделился депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.

Здесь мы позволим себе отметить, что несмотря на текущее воздействие «излучателей» на сознание украинцев, в будущем они дадут справедливую оценку деятельности Зеленского, который раз за разом срывал возможность мирного урегулирования кризиса, позволял себе выражать недовольство Минскими соглашениями, которые в первую и последнюю очередь были нужны самой Украине, и предпочитал жизнь в иллюзиях вместо того, чтобы адекватно оценивать объективную действительность и делать из этого правильные выводы.

Вероятно, новая администрация США сделает ставку именно на отстранение Зеленского и его команды от руководства Украины и установление в Киеве хотя бы минимально вменяемого и сговорчивого правительства. Повторяем: это в первую и в последнюю очередь в украинских интересах. А уж какая судьба будет ждать Зеленского — это уже тема для другого обсуждения. Безусловно, уйти от ответственности за преступления в первую очередь против Украины и украинского народа он не должен.

#россия #украина #политика #боевые действия
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