До $207,7 млрд в числовом, или до 32,9 % в процентном выражении.

Поскольку иностранные валюты, какими бы они не были, это вложение максимально нестабильное, державы, обладающие суверенитетом или претендующие на обладание таковым, с бешеной скоростью стараются избавиться от ранее накопленных долларов и евро и заменить их на что-то более весомое, ценное и непоколебимое. Тысячелетиями этим «чем-то» остаётся золото, и вот, сегодня Центральный банк России сообщил о том, что доля золота в российских золотовалютных резервах достигла 32,9 %.

Статистически, мы имеем дело с рекордом за последние ровно 25 лет: выше процентное соотношение золота в золотовалютных резервах России было только в ноябре 1999 года, и составляло оно тогда 34 %.

С начала 2000-х эта доля стремительно размывалась непосредственно «валютной» частью золотовалютных резервов, пока в 2007 году не достигла жалких 2,1 %. С тех пор РФ планомерно увеличивает долю «твёрдых» и надёжных денег, которые, по крайней мере, на данном этапе развития человечества, не подвержены резкому обесцениванию, чего не скажешь про доллары и евро, которые за последние 10 лет обесценились более чем вдвое.