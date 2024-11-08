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События в мире Игнатий Колыско
Geely Galaxy Starship 7: новый гибридный кроссовер выходит на рынок
Салон уютный, надо признаться.

Компания Geely открыла прием заказов на новый подзаряжаемый гибридный кроссовер Galaxy Starship 7 EM-i в Китае. Автомобиль, представленный ранее на сертификационных фото и фирменных изображениях, станет пятой моделью в семействе Galaxy, специально созданном для электрифицированных машин. К нему уже относятся гибридные седан L6 и кроссовер L7, а также электромобили E8 и E5. Примечательно, что базовая версия гибридного Starship 7 стоит столько же, сколько и электрический кроссовер Galaxy E5.

Starship 7 построен на платформе GEA, модификации SEA, широко используемой в концерне Geely. Габариты кроссовера составляют 4740 x 1905 x 1685 мм, колесная база – 2755 мм. В экстерьере, выполненном в стиле Galaxy E5, отличительными чертами новинки стали двухъярусная головная оптика со светодиодной перемычкой, уникальные бамперы и задние фонари. Однако выдвижных ручек дверей, как у некоторых других моделей, здесь нет.

Силовая установка нового поколения состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 111 л.с. и 218-сильного электромотора. На выбор предлагаются два варианта батареи: 8,5 и 19,09 кВт⋅ч, обеспечивающие запас хода на электротяге 55 и 120 км соответственно (по циклу CLTC). Возможно, позже появится и версия с батареей на 28,94 кВт⋅ч.

В салоне установлены раздельные экраны приборной панели и мультимедиа, двухспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель. В базовой комплектации предусмотрены продвинутая операционная система Flyme Auto и шесть подушек безопасности. Более дорогие версии получат панорамный люк, подогрев и вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Топовая комплектация может похвастаться массажером в креслах и проекционным дисплеем.

Предварительная цена на Geely Galaxy Starship 7 EM-i с учетом скидок составляет от 109 800 до 142 800 юаней (примерно 1,5 – 2 млн рублей). Старт продаж запланирован на декабрь текущего года, а в следующем году кроссовер может выйти на международный рынок.

#автомобили #geely #geely galaxy starship 7
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