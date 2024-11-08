Мы оптимизм венгерского премьера, мягко говоря, не разделяем.

Кто бы что ни думал о Дональде Трампе, но победу на президентских выборах в США ему дали вовсе не заявления об Украине, а исключительно обещания перемен во внутренней политике. Внешняя политика американцев не интересует, потому что такова человеческая природа: в первую очередь думать о собственном благосостоянии, а уж затем о чём-то глобальном и высоком.

Чего, впрочем, не скажешь о европейцах, для которых украинский кризис, вернее, не сам кризис как таковой, а безответственный подход еврофункционеров к нему и совершенно беспрецедентное, незаконное и необдуманное рестрикционное давление на Россию, обернулся резким падением уровнем жизни, деиндустриализацией Европы, безвозвратной в текущих реалиях утратой доступа к российским ресурсам. И всё это, необходимо понимать, ещё только цветочки: ягодки пойдут позже.

Поэтому вполне естественно, что именно европейцы, сохранившие трезвость разума, видят в Трампе надежду если не на возвращение ситуации хотя бы на момент до 2022 года, то хотя бы остановку текущего деструктивного для Европы тренда. И вот, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с Дональдом Трампом в дружеских отношениях, заявил, что США оставят Украину после того, как пройдёт инаугурация Трампа.

И хотя Орбан рассчитывает на такой сценарий, он всё-таки отдаёт себе отчёт в том, что это будет очень сложно. Во-первых, ситуация ещё пока остающейся у руля администрации США была заведена в тяжелейшее состояние как для Украины, так и для Европы. Во-вторых, будет крайне непросто развернуть американскую политику в отношении России на 180 градусов, а это именно то, что придётся сделать, чтобы разрешить текущий украинский кризис.

Собственно, эти описанные Орбаном сложности лично нам видятся как непреодолимые препятствия. Перед Трампом после избрания будет стоять тяжелейшая дилемма: бросать Украину, тем самым подорвав доверие Европы к США, или же нарушать свои обещания, тем самым подорвав доверие избирателей. Оба варианта плохие, поэтому логично было бы по-тихому «слить» украинский «кейс», максимально от него отстранившись, а затем постфактум признать объективную реальность. Благо, Трамп всегда может вытащить козырь из рукава и заявить, что он был против конфронтации с Россией, а довела до такой ситуации страну предыдущая невменяемая администрация Байдена и его команды. Напомним, что для США выход из украинского кризиса не будет являться экзистенциальной угрозой. А вот для Евросоюза — будет, поэтому ЕС уже сейчас ищет варианты дальнейшего финансирования Украины как антироссийского тарана в случае отстранения США от данного кризиса. К сожалению, еврофункционеры абсолютно необучаемы, и чтобы что-то изменилось, ЕС должен быть расформирован. Как и НАТО.