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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московская обрабатывающая промышленность в этом году нарастила оборот на 22 %
Окно возможностей используется активно. И будет использоваться ещё очень долго.

Поскольку глобалистский проект мирового разделения труда по вине самих глобалистов дал течь, которая уже переросла в капитальный разрыв трубы, те, кто обладают компетенциями и возможностями, убегают из-под вырывающегося из разрыва кипятка и начинают самостоятельно заниматься всем тем, что ранее было отдано на откуп «партнёрам». Сейчас в России настоящий бум промышленного развития, и наглядно это демонстрирует столичный регион, который за 9 месяцев текущего года нарастил оборот в обрабатывающей промышленности на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как отметила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, лидерами в столичном регионе стали высокотехнологичные производства, такие, как производители оптики, электроники и высокоточных устройств. Весомый вклад в промышленный рост также внесли производители резиновых и пластмассовых изделий, фармацевтическая и мебельная промышленность, а также пищевое производство.

Такое распределение промышленного производства в Москве вполне естественно: тяжёлая промышленность из города давным-давно выведена по экологическим соображениям, поэтому и остаётся лёгкая промышленность, которая хоть формально и «лёгкая», но от этого отнюдь не менее важна, чем тяжёлая.

#россия #экономика #промышленность
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