Франция утратила статус актуальной площадки для премьер. Ну, то исключительно вина самой Франции.

Несмотря на то, что функционеры коллективного Запада продолжают верить в то, что на планете сохранился западоцентристский мир, реальность от этого другой быть не перестаёт. Сейчас поистине международные выставки проходят где угодно, но только не в западных странах: в Саудовской Аравии, в ОАЭ, в Китае, в конце концов. Собственно, в Китае, в рамках авиационной выставки Airshow China, Россия представит не только свои самые современные перспективные разработки, но и даже устроит некоторым из них полноценные зарубежные премьеры.

От России на Airshow China принимает участие Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех». ОДК на данном мероприятии продемонстрирует несколько разработок. Во-первых, пятая итерация двигателя АЛ-31ФН для боевой авиации. Данная модернизированная версия двигателя позволит самолёту расширить его характеристики по высоте и дальности полёта.

Параллельно с этим ОДК на Airshow China представит макет двигателя СМ-100 для будущих беспилотников и учебно-боевых самолётов. Также на стенде можно будет ознакомиться с гибридной авиационной силовой установкой на базе авиадвигателя ВК-650В с установленными электродвигателем и тяговой батареей. На десерт ОДК оставила разработки для двигателя-демонстратора ПД-35. В частности, речь идёт о демонстрации лопаток данного двигателя, созданных с применением новых материалов и технологий производства.

Выставка Airshow China начнётся 12 ноября и пройдёт до 17 ноября. В ней примут участие без малого 900 компаний из 47 государств. Понятно, что лишь единицы из них обладают технологиями и возможностями производства авиационных двигателей, не говоря уже о производстве полного цикла.