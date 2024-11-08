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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» будет поставлять грузовики и автобусы в Венесуэлу
Соответствующее соглашение было подписано в столице республики.

Несмотря на то, что внутренний рынок «КАМАЗом» ещё не полностью покрыт, и процесс этот даже при самом идеальном раскладе займёт не одно десятилетие, компания начинает выходить на рынок внешний. В данном случае венесуэльский. Сегодня ПАО «КАМАЗ» и венесуэльская компания J.C. Internacional 2004 C.A. подписали меморандум, подразумевающий поставку в Венесуэлу грузовиков и автобусов «КАМАЗ».

Как отметил руководитель ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, венесуэльский рынок стремительно растёт, и сейчас у предприятия есть возможность обеспечить потребности венесуэльских госкомпаний, а также регионов и муниципалитетов в грузовой и пассажирской автомобильной технике.

С «КАМАЗом» в Венесуэле, отметил Когогин, отлично знакомы — преимущественно за счёт участия команды «КАМАЗ-Мастер» в ралли «Дакар», которое на протяжении десятилетия, с 2009 по 2019 год, проходило в Южной Америке.

Как уже не раз отмечалось и нами, и различными экспертами, «КАМАЗу» необходимо многократно наращивать свои производственные возможности, потому что, во-первых, вылезать на внешний рынок, не заполнив своей продукцией рынок внутренний, это, мягко говоря, не очень красиво, а во-вторых, потому что в значительной степени «КАМАЗу» предстоит в перспективе обеспечивать грузовой и пассажирской автомобильной техникой государства, которые решат идти по пути нового миропорядка в одной когорте с Россией. Естественно, делать это надо не бесплатно или за какие-то политические уступки со стороны государств, в которые эта техника будет поставляться, как в советские времена, а за живые деньги. При этом политические уступки должны быть вторичными и идти в довесок к деньгам.

#россия #политика #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #венесуэла #«камаз»
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