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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин напомнил, что Россия признавала границы Украины на условиях соблюдения Киевом нейтралитета
Кончился нейтралитет — кончились и договорённости. Всё ровно так, как и должно быть в международных отношениях: никакой игры в одни ворота.

Очень многие доморощенные политологи неолиберального склада мышления любят заявлять, что Россия, видите ли, нарушила свои собственные обязательства перед Украиной, поскольку сама ещё после своего собственного (в лице СССР) распада в 1991 году признала новые территориальные и геополитические реалии.

Заявления подобного рода имели бы смысл, если бы отношения между государствами не были двусторонними. Украина во время обретения независимости взяла на себя обязательство быть нейтральной и не становиться угрозой для России, и на этих условиях Россия, собственно, и признавала украинский суверенитет в её границах, которые та унаследовала от Украинской ССР (что само по себе ненормально, но обсуждать это надо было 33 года назад, а не сейчас).

Затем на Украине была целая череда государственных переворотов, и в результате Майдана 2013—2014 года в последующие годы Украина изменила свою Конституцию, убрала оттуда обязательство нейтралитета и, наоборот, включила в неё стремление в ЕС и НАТО. С этого момента Украина свои обязательства перед Россией нарушила, и Россия, в свою очередь, начала исходить из условий нарушенных соглашений. И вот, о том, что Россия признавала границы Украины на условиях её нейтральности, напомнил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Путин, Киев решил сделать Украину частью НАТО, а Москва с Киевом «так не договаривались». Нейтралитет Украины, добавил президент России, является основополагающим условием для урегулирования двусторонних отношений между странами. Без нейтралитета, отметил Путин, Украина всегда будет использоваться как антироссийский инструмент. Собственно, безоговорочная нейтрализация Украины и является одним (из теперь уже очень многих) условий, выдвигаемых Россией по урегулированию текущего вооружённого кризиса.

При всём этом глава российского государства отметил, что несмотря на текущие трагические события русский и украинский народы остаются братскими, и что отношения между ними непременно наладятся.

#россия #украина #политика #боевые действия
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