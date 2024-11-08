Понесло...

Построенный коллективным Западом в 2022 году украиноцентристский мир, в котором продолжает мысленно жить исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, столь сильно овладел его сознанием, что он не заметил, как времена и ситуация изменились, и уже начинает делать чрезмерно даже для него оторванные от реальности заявления. Как вы знаете, коллективный Запад, преимущественно Евросоюз, суммарно «заморозил» порядка трёхсот миллиардов долларов активов российского Центрального банка. Мы сейчас не будем обсуждать, что это незаконно, нарушает нормы международного права, и что вообще Европе придётся это всё отдавать с большими процентами. Это само собой разумеется. Что удивительно, так это свежее заявление Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Будапеште.

Как заявил Зеленский, сейчас многие интересуются, а что Украина будет делать, если вдруг США перестанут оказывать ей поддержку. На этот случай у Киева, пояснил и. о. президента Украины, есть предложение: получить те самые замороженные $300 миллиардов российских активов.

В представлении Зеленского, эти деньги «принадлежат нам [Украине]», поскольку, видите ли, ВС РФ нанесли Украине ущерба на $800 млрд, и эти деньги можно было бы передать Киеву. А уж на них Украина купила бы оружие «во всех странах мира».

Взывать к логике здесь бесполезно. Зеленского совершенно не беспокоит, что в западном мире уже попросту нет свободного оружия, которое можно было бы купить на эти деньги. Это раз. Во-вторых, уже все, кто только могут, всячески противятся идее конфискации российских замороженных активов, потому что это попросту уничтожит уже и без того смертельно раненую систему экономического доверия к Европе. В-третьих, если Зеленский так переживает по поводу нанесённого Украине Россией ущерба, то, может, стоит завершить конфликт на любых условиях, а не продолжать его подпитывать?

Пожалуй, лучшим маркером, демонстрирующим отношение хозяев саммита к Зеленскому, стал тот факт, что его выступление вырезали из трансляции, оправдав это якобы тем, что оно не предназначалось для публичной демонстрации. Но в чём истинная причина, пожалуй, очевидно.