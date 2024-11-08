Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что $300 млрд замороженных российских активов «принадлежат» Украине, и на них можно купить оружие
Понесло...

Построенный коллективным Западом в 2022 году украиноцентристский мир, в котором продолжает мысленно жить исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, столь сильно овладел его сознанием, что он не заметил, как времена и ситуация изменились, и уже начинает делать чрезмерно даже для него оторванные от реальности заявления. Как вы знаете, коллективный Запад, преимущественно Евросоюз, суммарно «заморозил» порядка трёхсот миллиардов долларов активов российского Центрального банка. Мы сейчас не будем обсуждать, что это незаконно, нарушает нормы международного права, и что вообще Европе придётся это всё отдавать с большими процентами. Это само собой разумеется. Что удивительно, так это свежее заявление Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Будапеште.

Как заявил Зеленский, сейчас многие интересуются, а что Украина будет делать, если вдруг США перестанут оказывать ей поддержку. На этот случай у Киева, пояснил и. о. президента Украины, есть предложение: получить те самые замороженные $300 миллиардов российских активов.

В представлении Зеленского, эти деньги «принадлежат нам [Украине]», поскольку, видите ли, ВС РФ нанесли Украине ущерба на $800 млрд, и эти деньги можно было бы передать Киеву. А уж на них Украина купила бы оружие «во всех странах мира».

Взывать к логике здесь бесполезно. Зеленского совершенно не беспокоит, что в западном мире уже попросту нет свободного оружия, которое можно было бы купить на эти деньги. Это раз. Во-вторых, уже все, кто только могут, всячески противятся идее конфискации российских замороженных активов, потому что это попросту уничтожит уже и без того смертельно раненую систему экономического доверия к Европе. В-третьих, если Зеленский так переживает по поводу нанесённого Украине Россией ущерба, то, может, стоит завершить конфликт на любых условиях, а не продолжать его подпитывать?

Пожалуй, лучшим маркером, демонстрирующим отношение хозяев саммита к Зеленскому, стал тот факт, что его выступление вырезали из трансляции, оправдав это якобы тем, что оно не предназначалось для публичной демонстрации. Но в чём истинная причина, пожалуй, очевидно.

#россия #украина #боевые действия #экономика #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Путин напомнил, что Россия признавала границы Украины на условиях соблюдения Киевом нейтралитета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
21
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
18
"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр
+
О замене термопасты на игровых консолях Xbox series S/X и Sony PlayStation 5
5
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
25
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
87
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
69
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
65
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор мыши Attack Shark X3 Max с сенсором PAW 3950
6

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
03:57
а просто дырявый стал кто то продырявил его
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
ebatorуа
03:50
украину всю будут зачищать.Нельзя не сантиметра земли там оставлять,это уже всем понятно.
Военкор Коц заявил, что армия РФ не даст ВСУ беспрепятственно покинуть Курскую область
ebatorуа
03:39
одесса.Пока её не взяли,но это ещё впереди.Надо дальше смотреть.
Военкор Коц заявил, что армия РФ не даст ВСУ беспрепятственно покинуть Курскую область
Роман Алаев
03:19
Да какая разница.. Интол в попе)))
AMD Ryzen 9 9950X3D будет на 64% производительнее предыдущей модели Ryzen 9 7950X3D
aleximus777
03:18
Вот и хотелось бы на это влияние взглянуть) А нам этого не дали...
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
E. S.
03:08
По потреблению-это топ
Ryzen 7 9800X3D обошел в играх Core i9-14900K на 27%, а Core Ultra 9 285K — на 33%
E. S.
03:06
Да не страдай ты так! "Райзенам не нужны высокие частоты" - ты забыл добавить: частоты памяти. Не обобщай. Вот же несчастный!
Ryzen 7 9800X3D обошел в играх Core i9-14900K на 27%, а Core Ultra 9 285K — на 33%
E. S.
03:02
Судя по тому как там летает герани каждый день как у себя дома , оно действительно уничтожено
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
aleximus777
03:02
Оба ресурса продинамили и 2.5К, и 4К. Нехорошо. Еще и в ряде 1080p умудрились для усиления драматического эффекта выставить 1080p на низких. Видимо на ультрах, да в 4К и просадки, и фреймрейт между пр...
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
aleximus777
02:45
Я надеюсь, вы же не из-за игр 9950х3д ждете) Потому что это будет очень большая растрата за десятые доли процента, либо за ноль)
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем