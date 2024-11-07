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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Также президент России заявил, что готов вести с Трампом диалог.

В дипломатии принято поздравлять глав государств с избранием или переизбранием на свою должность. Отношения между Россией и США сейчас где-то в районе десятого пробитого дна, и так плохо не было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны, но всё это, в теории, можно будет списать на невменяемую уходящую администрацию США, в надежде на то, что администрация приходящая выполнит хотя бы треть своих предвыборных обещаний.

Вероятно, по этой причине сегодня президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США. Также Путин добавил, что Россия готова работать с любым американским президентом, которому «окажет доверие» народ США.

Путин отметил проявленное Трампом мужество во время покушения и стойкость в процессе откровенной «травли», проявляемой его политическими противниками. Глава российского государства заявил, что готов к контактам с Трампом и, если будет необходимо, не считает «зазорным» проявить инициативу и позвонить первым.

#россия #сша #политика
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