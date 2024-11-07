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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский приехал в Венгрию на политический саммит и нахамил принимающей стороне
Пусти за стол, он и ноги на стол.

Сегодня в Будапеште проходит саммит так называемого Европейского политического сообщества. Исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского на это мероприятие пригласил сам хозяин саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и Зеленский, что удивительно, с большим удовольствием метнулся в венгерскую столицу, понимая, к чему всё идёт, и что Орбан находится в без преувеличения дружеских отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Это первый визит Зеленского в Венгрию с момента начала Россией её специальной военной операции, что само по себе уже значимое событие. А вот зачем исполняющий обязанности президента Украины на этот саммит приехал, откровенно говоря, непонятно. Судя по всему, собравшиеся политические деятели стали уговаривать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пока ещё не критически поздно (спойлер: уже очень давно критически поздно), и даже предлагали свои посреднические услуги, но Зеленский, будучи самим собой, решил просто нахамить принимающей делегации.

«Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах», — заявил Зеленский, забыв, что дипломатия ведётся совсем не так, как он себе это представляет.

Как уже отмечалось неоднократно, Украина, и мы сейчас очень мягко выражаемся, совсем не в том положении, чтобы торговаться, спорить, убеждать кого бы то ни было в чём бы то ни было. Задача Киева — принять условия мирного урегулирования, какими бы они не были. А будут они, безусловно, архитяжёлыми. Для лёгких условий надо было соглашаться на исполнение Минских соглашений. Не захотели.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #венгрия
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