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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России намерены создать аналог мобильной ОС Android
Пока для специализированного применения.

Технологический суверенитет сегодня невозможен без аппаратного и программного обеспечения. Как вы понимаете, с этими направлениями у России сейчас самые большие сложности: десятилетия попыток вклиниться в коллективно-западный мир без последствий не прошли, и теперь, когда произошёл тотальный разрыв всех связей России с Западом, резко возникла острая необходимость налаживать самостоятельное производство и разработку всего, что ранее с большим удовольствием закупалось за кордоном. В том числе электроники и программного обеспечения.

И вот, сегодня глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о том, что ведомство ведёт разговоры с отечественной IT-отраслью о том, чтобы разработать российский аналог мобильной операционной системы Android. Как отметил Шадаев, электроника на базе данной гипотетической российской операционной системы будет применяться на предприятиях, в образовательных и медицинских учреждениях, дабы обеспечить не только их защищённость от многочисленных возможных недружественных действий текущих хозяев Android в лице компании Google, но и от утечек данных.

По замыслу, на устройствах будет две операционные системы. Одна из них — «Аврора» — которая будет обеспечивать выполнение рабочих задач. Вторая — аналог Android на базе AOSP, который станет потребительской мобильной ОС и не потребует выполнять долгую и дорогостоящую процедуру адаптации существующих приложений.

Хотя звучит это всё очень интересно и прогрессивно, но практика показывает, что обеспечить реализацию этого плана можно только с задействованием административного ресурса. Проще говоря, в принудительном порядке заставлять заводчан, учителей и врачей использовать эти «импортозамещённые» устройства. А это, как вы понимаете, мало куда годится.

Отметим, что на предприятиях основное прикладное программное обеспечение до сих пор работает даже не под системами на ядре Linux, а под Windows. Просто потому, что данное программное обеспечение существует только в версиях для Windows, и никому не выгодно переделывать ПО под другие операционные системы.

#россия #android #импортозамещение #операционные системы #программное обеспечение
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