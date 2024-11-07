Обязательно будет требовать. И не только от Украины. И не только за военный ущерб, но и компенсации за незаконные санкции.

Пока различные издания, функционеры и просто фантазёры строят различные вымышленные варианты разрешения украинского кризиса, не принимая во внимание мнение России как единственного системного актора, от которого зависит исход текущего конфликта, реальность при этом следующая: условия завершения кризиса будет ставить именно Россия, поскольку именно Россия была загнана в угол несговорчивостью уходящей администрации США и была вынуждена зачинать специальную военную операцию на Украине.

И вот, по всей видимости, какие-то мимолётные прозрения в западной прессе иногда случаются. В частности, британское издание The Guardian расписало вероятный сценарий завершения украинского кризиса, сопоставив три фактора: приход к власти в США Дональда Трампа, психотип и.о. президента Украины Владимира Зеленского и положения дел «на земле», продиктованного российской армией, и на котором будет основывать свой торг руководство России.

Так, The Guardian пишет, что Россия гарантированно будет требовать безоговорочной нейтрализации Украины — отказа Киева от стремления в военные альянсы, в данном случае в НАТО. Кроме того, РФ будет требовать полного международного признания изменения границ России и Украины с признанием суверенитета России над всей её новой территорией, которая к тому моменту, если что, может значительно увеличиться.

Но самое интересное британская газета оставила на десерт. The Guardian полагает, что Россия ещё вдогонку потребует создания буферной зоны между своей обновлённой территорией и территорией, которая останется Украиной, и обязательной выплаты Киевом репараций в пользу РФ за ущерб, нанесённый российской территории украинской армией. Так сказать, мечты Украины о репарациях сбудутся, вот только не в том смысле, на который Киев надеется.

Здесь необходимо понимать, что в российских элитах имеется большое количество «ястребов», которые продвигают максималистские требования для разрешения текущего кризиса. Справедливости ради, эти требования даже не максималистские, они обязательные для долгосрочного, крепкого урегулирования проблемы Украины и коллективного Запада. И в список требований должны быть включены репарации не только от Украины, но и от Запада, который эту Украину своим оружием снабжал, и оружием которого наносился ущерб России. Запад же никто не заставлял вписываться в этот кризис, правильно? Значит, и отвечать надо. Кроме того, помимо уже озвученного российским политическим руководством требования о полном снятии с России всех западных незаконных рестрикций будет совершенно справедливо истребовать выплаты компенсаций за нанесённый этими рестрикциями РФ экономический ущерб. Чтобы впредь даже в мыслях не было использовать экономику как оружие.