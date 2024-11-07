Причём, ладно бы подделывали только моторное масло. Это плохо, но не смертельно опасно. Чего не скажешь о запчастях.

После того как коллективный Запад и ассоциированные с ним государства ввели против России незаконные односторонние рестрикции, поставки в РФ автомобильных запчастей запредельно усложнились. Безусловно, оригинальные запчасти найти можно, но будет это сильно дорого, и на таком благоприятном для мошенников фоне стали множиться поставщики контрафактных автомобильных запчастей. Зачастую подделки при этом трудно визуально отличить от оригиналов, а проблема выявляется только в процессе эксплуатации автомобилей с такими заменёнными запчастями.

Как вы понимаете, это крайне небезопасно, и вот, осознавать это начали в Минпромторге России, который заявил о подготовке экспериментального проекта по маркировке автомобильных запчастей в целях противодействия контрафакту.

Ведомство добавило, что в ближайшее время проект будет направлен на межведомственное согласование. Активность Минпромторга при этом не спонтанная: как отметило ведомство, оно регулярно получает предложения от бизнес-сообщества о необходимости введения маркировки смазочных материалов, технических жидкостей и запчастей для автомобилей, чтобы противодействовать незаконному обороту данных товаров, преимущественно являющихся подделками.

Ряд экспертов уже сомневаются в целесообразности такого решения, поскольку маркирование автозапчастей никак не обеспечивает их соответствие требуемым уровням качества, да и проверяться содержимое условных контейнеров и коробок вряд ли будет по причине запредельной затратности по времени и ресурсам.