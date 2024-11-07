Без этих машин немыслимо функционирование дорог в России зимой.

Жизнь в холодном климате не в пример дороже и сложнее, чем в тёплых краях. Нужно обеспечивать отопление жилищ и производств, проектировать здания и дороги с расчётом на морозоустойчивость, а также постоянно заниматься чисткой дорожного полотна на всех дорогах, связывающих населённые пункты друг с другом.

Последнюю задачу выполняют комбинированные дорожные машины, оснащённые снежными отвалами, щёткой для тщательной уборки снега/снежной каши, а также системой для обработки дороги горячим песком/реагентами. Собственно, новое поколение таких машин было представлено на выставке-конференции «Организация содержания и обеспечение безопасности дорожного движения на сети дорог ГК "Автодор"», которая прошла в Тверской области.

В основе новинки лежит современный самосвал КАМАЗ-6595, а всё дополнительное оборудование произведено заводом «Меркатор Холдинг». Машина оснащена 482-сильным двигателем КАМАЗ Р6, а также механической 16-ступенчатой трансмиссией и усиленными ведущими мостами.

Когда новые специальные автомобили выйдут на дороги, не уточняется.