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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: На Западе рассматривают возможность снятия с России финансовых ограничений
Они же рестрикции, они же «санкции».

Как вы знаете, незаконные рестрикции, введённые против России, в том числе затрагивают финансовый сектор: отключение от SWIFT и внесение практически всех крупных российских банков в ограничительный список, по сути, разорвали экономические отношения РФ и Запада. Теперь, когда выясняется, что от этого разрыва в первую очередь пострадал сам Запад, и на фоне избрания Дональда Трампа следующим президентом США, в американских и европейских финансовых кругах стали обсуждать возможность снятия с РФ финансовых ограничений (рестрикций, «санкций»).

В частности, как передаёт Financial Times (FT), обсуждаются вопросы отмены ограничений на торговлю с Россией и даже, представьте себе, на возможность торговать российским рублём. Для этого, как уточняет издание, рассматривается возможность снятия санкций с Московской биржи.

Понятно, что всё это пока лишь разговоры. Во-первых, Дональд Трамп ещё не вступил в должность, а во-вторых, рассчитывать на то, что в Вашингтоне всё-таки возобладает голос разума, тоже весьма наивно, хоть и хочется верить в лучшее.

Напомним, что снятие с России всех незаконных рестрикций — это озвученное высшим политическим руководством РФ условие для Запада по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. То есть, если там хотят завершить этот кризис, то санкции придётся снимать в полном объёме, а не только с финансовых институтов. Допускаем, при этом, что такое решение действительно может быть принято, поскольку те американские элиты, которых представляет Трамп, видят в главном сопернике для США не Россию, а Китай, и поэтому хотят «оторвать» Москву от Пекина, а для этого можно и «подсластить» пилюлю, сняв ограничения. Проще говоря, попытаться восстановить российско-западные отношения хотя бы до уровня до 2022 года. Про уровень до 2014 года уже говорить не приходится, потому что слишком много воды утекло, слишком много лишнего Запад сказал и ещё больше лишнего — сделал.

#россия #сша #политика #санкции
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