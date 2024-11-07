Только вдумайтесь: наёмный администратор к чему-то призывает хозяина компании. А ведь это выглядит именно так.

Сейчас в Североатлантическом альянсе неприятное чувство подвешенности в воздухе. Мало того что избранный президент США Дональд Трамп крайне недоволен тем фактом, что Америка за свой счёт обеспечивает безопасность Европы, пока та прохлаждается и расходует свои средства исключительно на собственное развитие, и презирает НАТО как таковое, так ещё и конфликт на Украине хочет завершить политико-дипломатическим способом. Понятно, что деятелей, благосостояние которых зависит от существования НАТО, это пугает, и в первую очередь это пугает такую говорящую голову, как генсека НАТО Марка Рютте.

По словам Рютте, он намерен обсудить с Трампом будущую работу относительно противодействия России и возглавляемой ею, как выразился функционер, «оси зла», состоящей также из Китая, КНДР и Ирана. Как отметил генсек НАТО — военного блока, который, конечно же, очень добрый, мирный и оборонительный, и ни в коем случае не является истинной «осью зла» — если США свернут поддержку Украины, то российская угроза повиснет не только над Европой, но и над самими США.

Как добавил Рютте, если Россия победит на Украине (отметим, это уже не вопрос «если», а вопрос «когда»), то Москве достанется богатая украинская территория, а в состав ВС РФ будут включены части некогда украинской армии, которая, как и сами ВС РФ, получила колоссальный боевой опыт ведения современных боевых действий. И это, считает генсек НАТО, очень опасно, поскольку РФ вознамерится использовать эту силу, чтобы пойти дальше на Европу.

Мы, честное слово, не знаем, отдают ли отчёт в своих заявлениях западные функционеры, но с их слов получается, что НАТО вовсе не является сдерживающим фактором для России, если она всё равно после Украины вознамерится напасть на Европу. Если продолжать эту логику, то и в существовании НАТО, за которое платят преимущественно США, никакого смысла нет. Безусловно, это не тот вывод, который подразумевал Рютте, но это как раз та причина, по которой за своими словами надо внимательно следить, не допуская возможности их различного толкования.

Сегодня Европа неспособна обеспечить собственную оборону, потому что на протяжении 35 лет доверяла её НАТО (читать — США). Теперь же «внезапно» до европолитиков стало доходить, что США такие расходы уже не по карману, и решать свои проблемы Европе очень скоро придётся самостоятельно. Бытует мнение, что для этого Евросоюзу придётся распасться, а европейским странам по отдельности налаживать добрососедские отношения с Россией.