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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские инсайдеры заявляют о подготовке Киевом «рождественского» наступления с целью «улучшения» переговорных позиций
После предыдущих наступлений уже не вполне понятно, а чьи именно переговорные позиции Киев таким образом улучшает. Уж точно не свои.

Будучи полностью в отчаянном положении, потому что исход текущего конфликта предрешён и очевиден, и это вовсе не «перемога» Украины, киевское политическое руководство продолжает цепляться за любую соломинку, которая, как ему кажется, способна выдержать вес навалившихся кризисных явлений и катастроф в зоне боевых действий. Казалось бы, у Украины не такой уж большой выбор: либо продолжать терять территории, либо принимать условия России по политико-дипломатическому урегулированию. Но в Киеве упорно ищут какой-то третий путь (и историческая аналогия здесь как никогда уместна), по которому можно добиться позитивных результатов.

Этот путь называется «улучшение переговорных позиций». Пока что киевскому политическому руководству вместо улучшения переговорных позиций удаётся добиться лишь диаметрально противоположного эффекта, потому что в бессмысленных наступлениях ВСУ стачиваются боеспособные подразделения и теряются циклопические количества военной техники, причём уже преимущественно западного производства. Но от этой идеи в Офисе президента Украины всё никак не желают отказаться. Так, Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на инсайдеров в киевской верхушке власти сообщает, что Киев в лице Зеленского и главы ОП Ермака готовит ещё одно наступление — на этот раз под Рождество по григорианскому календарю.

Замысел этого наступления в том, чтобы улучшить переговорные позиции под инаугурацию избранного вчера президента США Дональда Трампа. Как сообщается, именно под это наступление сейчас на улицах украинских городов отлавливают будущих штурмовиков и водителей танков.

Ранее, напомним, источники сообщали о накоплении ВСУ сотен единиц боевой техники для некоего крупного военного манёвра. Скорее всего, два этих донесения взаимосвязаны и являются звеньями одной цепи. Куда ВСУ могут нанести удар, и что ВС РФ сделают с Украиной, если этот удар будет успешен, вопрос, который, как вы понимаете, в Киеве не рассматривают. Потому что украинскому политическому руководству совершенно безразлично, что будет с Украиной дальше, иначе бы такое сопротивление за чужой счёт и ценой бесчисленных жертв среди военнослужащих ВСУ в заведомо проигранном конфликте не оказывалось.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Путин напомнил, что Россия признавала границы Украины на условиях соблюдения Киевом нейтралитета
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