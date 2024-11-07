Всё это прекрасно, но вам, как мы помним, уже неоднократно говорили: мир только на российских условиях. Что здесь непонятного? Звонить в Кремль, договариваться, а не говорить с самими собой опять.

Пока что власть в США, конечно, не сменилась — действующая администрация продолжит исполнять обязанности примерно до середины января — но данный спектакль, изображающий эту самую сменяемость, прошёл, и вот, начинаются первые результаты. Так, американская пресса раздобыла часть набросков плана Трампа по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Сразу отметим, что данный план по своей сути фантастический, потому что он совершенно не устраивает Россию, а, значит, не будет претворён в жизнь, потому что именно от России зависит, как, когда и на каких условиях завершать специальную военную операцию. Что же до «плана» Трампа, то в его имеющейся в распоряжении прессы версии упоминается, что конфликт «замораживается» по линии боевого соприкосновения, то есть, Украина теряет примерно 20 % территории, а какие бы то ни было планы по втягиванию страны в НАТО откладываются минимум на 20 лет.

При этом вдоль линии боевого соприкосновения, согласно этому плану Трампа, а линия эта, напоминаем, превышает тысячу километров, будет создана демилитаризованная зона. Впрочем, неясно, кто будет обеспечивать демилитаризованность этой зоны.

Мы уже отметили, что такой расклад абсолютно не устраивает Россию, а, значит, не будет принят. Как уже отмечало неоднократно российское политическое руководство, демилитаризованной должна быть не зона вдоль линии боевого соприкосновения, а вся Украина без вопросов. Кроме того, торгу и обсуждению в целом не подлежит принадлежность ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в их полных административных границах. Наконец, невступление Украины в НАТО — это не предмет торга, а пункт, который обязан быть принят безоговорочно, и не на «20 лет», а навсегда, причём без права пересмотра.

Также не забываем о требованиях непосредственно к коллективному Западу: снятие с России всех незаконных рестрикций («санкций») и отведение инфраструктуры НАТО к границам 1997 года, то есть, до даже первого расширения альянса. Кроме того, будет совершенно справедливо истребовать от Запада компенсации за экономический ущерб, нанесённый РФ незаконными рестрикциями, и репераций за ущерб, нанесённый западным оружием в руках ВСУ. Кому что не нравится — это его личные проблемы, тем более что Трамп всегда может сказать, что не он развязывал эту конфронтацию и не он подбрасывал дрова в пожар этого конфликта, а, значит, не ему и не Америке за всё это отвечать. А вот на Европу сбросить всю ответственность вполне себе можно.