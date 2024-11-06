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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Росатом» впервые напечатал деталь для ядерного объекта на 3D-принтере
Для этого предприятие использовало 3D-принтер собственной разработки RusMelt-300.

В «Росатоме» создана первая деталь методом аддитивного производства, предназначенная для использования на объекте атомной энергетики. На 3D-принтере напечатано рабочее колесо насоса для сублиматного завода Сибирского химического комбината (АО «СХК», ЗАТО Северск, Томская область). Этот завод — единственное в России предприятие по конверсии урана, важного этапа в цепочке производства ядерного топлива.

Деталь изготовлена по технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, также разработанном и произведённом специалистами Топливного дивизиона «Росатома». Сложная форма рабочего колеса с изгибами, недоступная для традиционных методов производства, была необходима для достижения заданных параметров производительности и энергоэффективности насосного агрегата. Трехмерная печать обеспечила максимальное соответствие детали исходной модели и позволила повысить её прочность, снизив вес.

Центробежный насос, для которого предназначено рабочее колесо, обеспечивает циркуляцию воды во внутреннем теплообменнике. Эти устройства поддерживают работу оборудования на участке производства фтористого водорода, необходимого для получения гексафторида урана, исходного материала для ядерного топлива.

Как отметил Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома», этот случай применения напечатанной детали подтверждает качество и надёжность аддитивного производства.

«Росатом» активно внедряет аддитивные технологии: создана рабочая группа, включающая более 60 специалистов, и подготовлен список из 120 деталей, производство которых целесообразно перенести на 3D-печать. Десять из них, относящихся к разным классам безопасности (например, антидебризный фильтр тепловыделяющей сборки и выгородка внутрикорпусного устройства реактора ВВЭР-ТОИ), будут использованы в качестве референтных образцов для разработки нормативной базы применения аддитивных технологий в атомной отрасли.

#производство #сделано в рф #росатом #3d печать #3d принтер
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