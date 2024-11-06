Запомнили. И думаем: как это вообще возможно.

Следующим хозяином Белого дома в США станет Дональд Трамп. Это уже официально, хоть и подсчёт голосов пока не завершился полностью, потому что необходимое для признания избранным президентом количество голосов выборщиков Трамп уже получил. Хотя судить надо по делам, а дела начнутся только в январе после инаугурации, но на словах Трамп продолжает сохранять приверженность своему курсу.

В частности, он пообещал, что положит конец текущим вооружённым конфликтам и сделает всё возможное, чтобы новые конфликты за время его президентства не вспыхивали. Проще говоря, Трамп мнит себя во главе США неким мировым жандармом и глобальным судьёй, способным что-то там «порешать».

Понятно, что в реальности это так не работает. И чтобы в этом убедиться, достаточно разобрать пример украинского кризиса, развязанного коллективным Западом посредством загона России в угол и нежелания обсуждать с Москвой критически важные для неё вопросы безопасности. На сегодняшний день, и перспективы в этом плане предельно очевидны, специальная военная операция на Украине может быть завершена только двумя способами: полной военной победой ВС РФ или же политико-дипломатическим урегулированием с безоговорочным выполнением всех российских условий, включая и отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, снятие с России всех незаконных рестрикций и многое другое.

А теперь давайте задумаемся, способен ли Трамп, не говоря уже про американские элиты, взять и исполнить эти единственно возможные условия для украинского урегулирования? Полагаем, вопрос даже не открытый, он риторический. Собственно, именно поэтому в российском политическом руководстве никаких иллюзий никто не строит. Безусловно, контакты между Москвой и Вашингтоном могут возобновиться, но ни о каких торгах или компромиссах речи уже идти не может: РФ устраивает только полное искоренение первопричин начала украинского кризиса. Любые другие варианты, и это совершенно справедливо и логично, расцениваются Москвой исключительно как предоставление Западу и Киеву передышки для накопления сил.

Также очень любопытно узнать, как Трамп будет оказывать давление на Израиль с требованием завершить вооружённый беспредел в отношении Палестины, Ливана и ещё против Ирана. Ясно одно: Трамп много наговорил, много наобещал, и все это запомнили. А вот что дальше — покажет время.