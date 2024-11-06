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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Продавцы пожаловались на Ozon и Wildberries в ФАС за включение их товаров в автоматические распродажи без согласия
Отсюда и убытки из-за несогласованных скидок, достигающих 50%.

Общественный совет при ФАС рассматривает жалобу продавцов (или селлеров, как угодно) маркетплейсов на практику автоматического включения товаров в распродажи. Продавцы, зачастую узнающие об участии в акции уже постфактум, терпят убытки из-за несогласованных скидок, достигающих 50%. Они обратились в ФАС с просьбой проверить действия маркетплейсов на соответствие антимонопольному законодательству.

Как сообщает «Коммерсантъ», с соответствующим письмом к главе ФАС Максиму Шаскольскому обратился член общественного совета при ведомстве Алексей Кожевников от имени АНО «Цифровизации и новых технологий». В ФАС подтвердили получение обращения. По словам президента АКИТ Артёма Соколова, вопрос обсуждался на заседании службы.

По словам одного из селлеров, крупные маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, начали практиковать автоматические распродажи с конца весны — начала лета 2024 года. Изначально участие было добровольным, но с осени товары стали попадать в акции по умолчанию. Продавцы должны в короткие сроки уведомлять маркетплейсы о нежелании участвовать, что создаёт сложности.

Цель таких акций — освободить складские мощности маркетплейсов от неликвидных товаров, особенно в периоды высокого спроса. Однако, по словам Алексея Кожевникова, в акции попадают и товары, хранящиеся на складах продавцов. Wildberries утверждает, что предупреждает селлеров за три дня и недавно предоставила им возможность устанавливать минимальную цену и блокировать участие в акциях. Ozon также подтвердил возможность установки минимальной цены, добавив, что участие в распродажах «повышает позиции товаров в поисковой выдаче».

Минэкономики ранее предлагало запретить маркетплейсам менять цены без явного согласия продавцов, закрепив это положение в законопроекте о платформенной экономике. Однако сроки принятия документа неизвестны. Алексей Кожевников отмечает, что в рамках автоакций маркетплейсы фактически регулируют бизнес селлеров, хотя их деятельность подпадает только под антимонопольное законодательство.

Елена Кузнецова, руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что ФАС может выявить злоупотребление доминирующим положением со стороны Wildberries и Ozon. По её мнению, лишение продавцов контроля над ценами делает их зависимыми от маркетплейсов как основного канала сбыта. Это может привести к росту цен для потребителей, лишённых альтернативных вариантов покупки.

В апреле 2024 года ФАС уже выносила предписания маркетплейсам за нарушения закона о защите конкуренции, связанные с изменением тарифов и правил ответственности продавцов. Однако, как отмечает партнёр «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская, координация действий может быть признана допустимой, если будет доказан её положительный эффект.

#wildberries #маркетплейсы #ozon #фас
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