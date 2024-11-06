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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Популярный Kia Sportage обновился: длина выросла, интерьер стал более современным
Кое-что и во внешнем виде поменялось.

В 2021 году Kia представила пятое поколение популярного кроссовера Sportage, отличавшегося смелым дизайном. Модель быстро завоевала популярность и по итогам прошлого года возглавила рейтинг глобальных продаж Kia, превысив отметку в 523 000 проданных автомобилей. Теперь пришло время планового рестайлинга. Обновлённая версия дебютировала в Южной Корее, где Sportage представлен в длиннобазной версии. Европейская модификация с короткой базой появится позже.

В интерьере обновлённого кроссовера появился новый двухспицевый руль, заменивший прежний трёхспицевый. Виртуальная приборка и мультимедийная система также модернизированы и получили новый корпус. Изменился дизайн передней панели: дефлекторы обдува теперь встроены в сплошную горизонтальную линию. Версия X-Line (ранее известная как Gravity) получила более массивные бамперы, оригинальную решётку радиатора, рейлинги и 19-дюймовые колёса. В салоне X-Line — двухцветный руль и отделка потолка чёрной замшей. Производитель заявляет об улучшенной шумоизоляции.

Внешне обновлённый Sportage получил новую головную оптику с вертикальными блоками фар и L-образными дневными ходовыми огнями. Изменились также радиаторная решётка и бамперы. Задние фонари сохранили прежнюю форму, но получили новую "начинку". Длина автомобиля выросла на 25 мм (до 4685 мм) благодаря новому обвесу, колёсная база осталась прежней (2755 мм). Доступна расширенная палитра цветов кузова.

В Корее Kia Sportage лишился двухлитрового турбодизеля. Бензиновый двигатель 1.6 T-GDI (180 л.с.) теперь работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» вместо прежнего семиступенчатого «робота». Двухлитровый газовый мотор (146 л.с.) и шестиступенчатый «автомат» остались без изменений. Гибридная версия HEV сохранила бензиновый 1.6 T-GDI, но мощность электромотора увеличилась с 60 до 65 л.с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат». Бензиновые и гибридные версии предлагаются с передним или полным приводом, газовая — только с передним.

Среди новых опций — проекционный дисплей, система контроля состояния водителя, аутентификация по отпечатку пальца, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. Цены в Корее начинаются от 2 млн рублей за бензиновую версию, 2,07 млн рублей за газовую и 2,5 млн рублей за гибрид.

#автомобили #kia #kia sportage
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