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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине предложили начать возводить фортификации вокруг Киева и других городов
Что произошло-то?

Поскольку боевые действия остаются для Украины темой номер один, и это вполне естественно, ведь от того, как закончится текущий кризис, будет зависеть сохранение украинской государственности, то в различных ток-шоу озвучиваются и многочисленные версии того, как Киеву продолжать вести данный конфликт.

Понятно, что действующее киевское политическое руководство здраво оценивать реальность не просто не намерено, но и попросту не может, но вот отдельные «деятели», такие, например, как так называемый ветеран так называемой АТО на Донбассе Мартин Брест предлагают и вовсе начать «окапывать» Киев и другие крупные украинские города, а не только Покровск.

По словам Бреста, лучше окопаться и перестраховаться, тем более что потом это всё можно «раскопать» обратно.

И хотя звучит это всё как очередное предложение по «попилу» денег украинских спонсоров, доля разума в нём всё-таки есть. Дело в том, что если Киев в плане политического руководства Украины продолжит жить в иллюзиях, то это неизбежно приведёт к тому, что России придётся продолжать решать украинский вопрос силовым способом. И в этом случае возможен и второй поход на Киев, и отрезание западной части Украины от остальной страны, дабы пресечь поставки вооружений на линию боевого соприкосновения, и огромное количество различных сценариев. И если украинские функционеры не прекратят максимально оторванные от реальности «победные» реляции, то в отсутствие фортификаций поддерживать ложный «нарратив» будет невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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