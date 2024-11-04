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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский пожаловался, что Россия за год в 10 раз увеличила применение беспилотников
Таков императив. Конфликт должен быть завершён на условиях России.

Не скажем ничего нового, если отметим, что именно в рамках настоящих боевых действий и проходит закалка и усиление вооружённых сил. Учения, обучения и различные манёвры — это, конечно, замечательно, но в их рамках постоянно упускается бесконечное количество переменных, на которые никто не рассчитывает. Например, мало кто мог себе представить, что коллективный Запад максимально (следующий шаг только прямая интервенция) впишется в украинский кризис, затянув его после весны 2022 года, когда способность ВСУ к оказанию сопротивления уже была, по сути, сломлена.

Данное обстоятельство вынудило ВС РФ адаптироваться к новым реалиям и, в частности, на несколько порядков нарастить производство беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на сегодняшний день, если сравнивать первые дни и недели специальной военной операции, применение БПЛА российской армией увеличилось в десятки, а, может, даже в сотни раз. Подтверждает это и противник. В частности, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что за год, минувший с прошлой осени, и по сегодняшний день, применение Россией беспилотников увеличилось примерно в 10 раз.

По словам Зеленского, ВСУ должны полноценно и эффективно противодействовать данной угрозе. Естественно, это прямой намёк на то, что спонсоры Украины должны не просто сохранять, но и усиливать снабжение ВСУ средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, поскольку собственный потенциал у Украины остался исключительно человеческим.

Беспилотники в рамках украинского кризиса не только наносят огневое поражение целям, но и осуществляют разведку, передают координаты целей, «подсвечивают» объекты для нанесения высокоточных ударов, и многое другое. Современный конфликт без БПЛА уже немыслим.

#россия #украина #политика #боевые действия
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